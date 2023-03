Katharina Stuffel entfacht mit direkt verwandeltem Freiwurf einen Neerstedter Jubelsturm

Von: Jürgen Prütt

Matchwinnerin: Katharina Stuffel (M.) erzielte nach der Schlusssirene per Freiwurf Neerstedts Siegtreffer zum wichtigen 16:15-Heimerfolg über den MTV Tostedt. © Tamino Büttner

Neerstedt – Die Oberliga-Handballerinnen des TV Neerstedt haben den MTV Tostedt bei 15 Toren gehalten – und zwei ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf geholt. Den Siegtreffer zum 16:15 (9:7) erzielte Katharina Stuffel nach der Schlusssirene mit einem direkt verwandelten Freiwurf. Der Rest war grenzenloser Jubel. Ihre Mannschaft habe diesen Erfolg „so emotional wie noch nie“ gefeiert, sagte Trainerin Cordula Schröder-Brockshus.

Beide Teams hätten kein schönes Spiel geboten, bilanzierte Neerstedts Übungsleiterin: „Tostedt hatte so seine Probleme mit der Backe, und wir waren unfassbar nervös.“ Von Beginn an wurde in der Neerstedter Sporthalle um jeden Treffer gerungen. Nach dem 4:3 (16.) durch Nina Sempert nahmen die Gäste aus dem Landkreis Harburg ihre erste Auszeit. Auch danach bestimmten weiter die Abwehrreihen das Geschehen. „Wir haben alleine zehn Fehlwürfe von außen und setzen zwei Siebenmeter neben das Tor“, monierte Cordula Schröder-Brockshus. Dennoch nahmen die Grün-Weißen eine Zwei-Tore-Führung mit in die Pause. Celina Struß traf 27 Sekunden vor der Halbzeit zum 9:7.

Im zweiten Abschnitt hielt die Führung der Gastgeberinnen bis zum 12:11 (48.) durch Stefanie Hanuscheck. Keine Minute später lag auf einmal der MTV Tostedt vorne: Catharina Tödter und Justine Daniel brachten die Gäste mit 13:12 in Front. 2:03 Minuten vor dem Ende schien der nächste Rückschlag im Abstiegskampf für die Neerstedterinnen perfekt: Nach einem Treffer von Natalie Mencke hieß es 15:13 für den MTV. Doch der TV Neerstedt konterte. Anna Rippe verkürzte auf 14:15 (59.), und 54 Sekunden vor dem Ende traf Celina Struß per Siebenmeter zum 15:15.

„Und dann setzt ,Katha‘ den Ball von rechts genau oben links in den Knick“, schilderte Cordula Schröder-Brockshus das Happy End. Zufrieden zeigte sich Neerstedts Trainerin mit der Abwehrleistung ihrer Crew. „Wir haben Tostedts starke Kreisläuferin gut zugestellt und wenig Tempogegenstöße zugelassen“, lobte sie.

In der Tabelle hat sich das Team aus der Gemeinde Dötlingen mit nun 14:24 Punkten auf Rang elf verbessert. Drei Zähler beträgt der Vorsprung auf die SG Findorff und den TV Dinklage (beide 11:27) auf den beiden Regelabstiegsplätzen. Dazwischen steht auf Platz 13 der SV Werder Bremen II (13:25).

Stenogramm TV Neerstedt – MTV Tostedt 16:15 (9:7) TV Neerstedt: von Seggern, Huntemann - K. Stuffel (2), Storck, Mathieu (2), Kunz (2), Hanuscheck (1), Struß (4/1), Windhorst, Brinkert, Siemers, Sempert (1), Rippe (2), Voigt (2) MTV Tostedt: Ehrig, Hesse - Daniel (4), Orth, Palm, Kröger (1), Strunk (2/1), Mencke (3), Tödter (2/1), Rust (2), Hoffmann, Meyer, Fritz (1) Siebenmeter: TVN 3/1, MTV 3/2 Zeitstrafen: TVN 2, MTV 4 Schiedsrichter: Dennis Bendtsen/Heiko Bujalla