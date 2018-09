Mit Kasper im Innenblock griffiger

Neerstedt - Eine Viertelstunde lang taten sich die Verbandsliga-Handballer des TV Neerstedt im Auswärtsspiel beim Wilhelmshavener HV II ziemlich schwer. Doch nach einer Umstellung in der Abwehr verschärfte der Oberliga-Absteiger das Tempo und steuerte schließlich einem ungefährdeten 28:15 (12:6)-Erfolg entgegen. „Die Jungs haben einen guten Job gemacht – ich bin zufrieden“, sagte Trainer Björn Wolken nach der Partie.

Allerdings hatten die Grün-Weißen zunächst Probleme mit Thorben Hackstein. Beim 5:5 (12.) hatte der WHV-Kapitän Neerstedts Keeper Niklas Planck bereits dreimal überwunden. „Unsere 6:0-Abwehr stand nicht so sicher wie gewohnt“, stellte Wolken fest. Er reagierte und schickte Malte Kasper anstelle von Julian Hoffmann neben Philipp Hollmann in den Innenblock. „Dadurch waren wir griffiger“, registrierte Wolken erfreut. Seine Crew arbeitete nun vermehrt mit Blocks und kam dadurch ins Tempospiel. Nachdem Philipp Bogusch für die Wilhelmshavener Zweitliga-Reserve auf 6:8 verkürzt hatte (16.), zogen die Neerstedter die Zügel an und führten mit sieben Treffern in Serie zum 15:6 (32.) bereits eine Vorentscheidung herbei. „Dabei haben wir noch fünf freie Würfe weggelassen. Ich will nicht meckern, aber das hätten wir besser lösen können“, fand Wolken.

Die zweite Halbzeit verlief dann komplett nach den Vorstellungen des Coaches. Beim 17:7 durch Linkshänder Marcel Reuter war der Vorsprung dann erstmals zweistellig (35.). „Wenn wir von Anfang an 100 Prozent zur Sache gegangen wären, dann hätten wir uns gar keinen Stress gemacht“, erläuterte Wolken.

In der 40. Minute löste Julius Timm dann Niklas Planck zwischen den Pfosten ab und hielt prompt einen Siebenmeter von Jonas Koch. Zehn Minuten vor Spielende begann Wolken durchzuwechseln. Unter anderem gewährte der 36-Jährige auch Nachwuchsmann Jakob Poppe in den letzten fünf Minuten Einsatzzeit. Der Linksaußen spielt normalerweise in der Neerstedter A-Jugend.

„Wilhelmshaven war zum Schluss stehend k. o. Unsere Physis ist echt top“, strahlte Wolken. Wohl auch aus Frust handelte sich WHV-Akteur Pascal Miele dann noch seine dritte Zeitstrafe und damit die Rote Karte ein (58.). - mar

TV Neerstedt: Planck (bis 40.), Timm (ab 40.), Pecht (n. e.) - Reuter (6), Hoffmann (1), Hübner (3), Schröder (1), Honschopp (4), Malte Kasper (1), Reiser (7/4), Hollmann (3), Poppe, Achilles, Kunz (2).