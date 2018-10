Karis Knaller und Pundsacks Parade sind drei Punkte wert

VfL Wildeshausen bleibt beim 1:0 gegen den SV Baris zum achten Mal ohne Gegentor

+ Wildeshausens Kevin Kari (r., im Duell mit Mert Caki) erzielte im Nachbarschaftsderby gegen den SV Baris Delmenhorst den einzigen Treffer. - Foto: Marquart

Wildeshausen - Von Sven Marquart. Als der tadellos leitende Schiedsrichter Theodor Potiyenko (FC Hude) die Partie zwischen den Fußball-Bezirksligisten VfL Wildeshausen und SV Baris Delmenhorst beendet hatte, stürmte Kevin Kari von der Ersatzbank schnurstracks in den Strafraum, um sich bei Sebastian Pundsack zu bedanken. Denn weil VfL-Keeper Pundsack in der Nachspielzeit mit einer tollen Parade den Ball an die Latte gelenkt hatte, war Karis Knaller zum 1:0 (1:0) am Ende drei Punkte wert.