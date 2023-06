Karen Kläner meldet sich beim TV Brettorf zurück

Erstliga-Schlusslicht benötigt Punkte

Wieder fit: Brettorfs Kapitänin Karen Kläner steht in Moslesfehn vor ihrem Saisondebüt.

Brettorf/Ahlhorn – Nur einen Sieg haben die Erstliga-Faustballerinnen des TV Brettorf aus ihren ersten sechs Saisonspielen geholt. Höchste Eisenbahn für das Tabellenschlusslicht, langsam in die Erfolgsspur zu finden. An diesem Samstag ab 12 Uhr treffen die Brettorferinnen zunächst auf Gastgeber SV Moslesfehn und dann auf den VfL Kellinghusen. Der Ahlhorner SV bekommt es am Sonntag ab 11 Uhr mit dem MTV Wangersen und dem Wardenburger TV zu tun.

Bei den jüngsten Niederlagen gegen Ahlhorn (1:3) und den TV Jahn Schneverdingen (0:3) habe sich seine Crew präsentiert wie das berühmte Kaninchen vor der Schlange, findet Brettorfs Trainer Klaus Tabke: „Wir hatten Angst vor der eigenen Courage und haben es nicht geschafft, unsere Satzbälle zu nutzen. Ansonsten sah das aber gar nicht mal schlecht aus.“ Es kann also nur aufwärtsgehen, zumal Kapitänin Karen Kläner nach auskurierter Bänderverletzung ihr Saisondebüt geben dürfte. Mit der Leistung aus den Partien gegen Ahlhorn und Schneverdingen müsse sich sein Team auch gegen den Tabellenfünften SV Moslesfehn und den viertplatzierten VfL Kellinghusen „nicht verstecken“, meint Tabke und hofft, dass „möglichst viele Punkte“ auf das Brettorfer Konto wandern.

Als Tabellenzweiter steuert der Ahlhorner SV zielstrebig auf DM-Kurs. Alles andere als zwei Siege gegen den MTV Wangersen (6.) und Gastgeber Wardenburger TV (7.) wären eine große Überraschung.