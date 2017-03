Kapitän Tim Lemke überlässt Christian Kläner den Pokal

Brettorf/Ahlhorn - Offenbar haben die Faustballer des TV Brettorf bei den deutschen Hallenmeisterschaften ein Bronze-Abo: Wie schon 2016 in Hamm und 2015 in Oldenburg belegten die Brettorfer nun auch in Rosenheim wieder den dritten Platz. Im kleinen Finale bezwangen sie den VfK 01 Berlin mit 3:0 (12:10, 11:9, 11:8) und bereiteten ihrem Spielertrainer Christian Kläner damit den erhofften Abschied von der großen Faustballbühne. „Das letzte Spiel muss man gewinnen“, sagte der Doppelweltmeister. Die DM war das letzte große Turnier seiner mega-erfolgreichen Karriere.

Selig lächelnd und mit seiner kleinen Nichte Lina auf dem Arm, feierte der 33-Jährige anschließend mit seinen Teamkollegen vor dem Brettorfer Fanblock. Mehr als 50 Schlachtenbummler hatten die gut 800 Kilometer lange Anreise nach Oberbayern auf sich genommen. Die Strapazen dürften sich spätestens bei der Siegerehrung gelohnt haben: Kapitän Tim Lemke überließ Christian Kläner den Pokal, damit er ihn als Erster in die Höhe recken konnte. „Das war eine nette Geste von Tim“, freute sich Kläner. „Diesen Abschied hat Christian verdient“, sagte Berlins Angreifer Lukas Schubert.

„Wir wollten eine Medaille haben. Nach dem Halbfinalaus haben wir uns aufgerafft und es geschafft, das Wochenende zu krönen“, sagte Tobias Kläner. Brettorfs Schlagmann gab aber auch zu: „In den entscheidenden Momenten haben wir das nötige Quäntchen Glück gehabt.“ Und vor allem starke Nerven. Denn im Bronzematch stand es in allen drei Sätzen 8:8. „Aber Brettorf hat die entscheidenden Punkte gemacht“, musste Schubert anerkennen. Besonders Malte Hollmann sei „aus dem Zweitschlag überragend gut“ gewesen. Brettorfs U 21-Europameister besorgte auch den ersten Matchall, den Schubert dann mit einer Leinenangabe verwandelte.

Für die Brettorfer wäre sogar mehr möglich gewesen. Doch beim 1:3 (9:11, 11:6, 7:11, 5:11) im Halbfinale gegen Gastgeber MTV Rosenheim konnten sie nicht an ihre starken Leistungen aus der Vorrunde anknüpfen. Durch das 3:1 (4:11, 11:9, 11:9, 11:9) über den VfK 01 Berlin und das 3:2 (5:11, 5:11, 11:6, 12:10, 12:10) gegen den TV Schweinfurt-Oberndorf war Brettorf als Gruppensieger in die Endrunde eingezogen. Während Christian Kläner zunächst noch dem verpassten Finale nachgetrauert hatte, überwog bei ihm und seinen Teamkollegen letztlich die Freude über Bronze.

Für den Ahlhorner SV endete die deutsche Meisterschaft einmal mehr mit einer großen Enttäuschung. „Ewig grüßt das Murmeltier“, ächzte ASV-Coach Thomas Neuefeind nach dem Vorrundenaus.

Der Nord-Zweite spielte gegen Titelverteidiger TSV Pfungstadt zunächst mutig auf und führte im ersten Satz schon mit 8:4, musste sich den Südhessen am Ende aber doch deutlich mit 0:3 (8:11, 6:11, 8:11) geschlagen geben. Gegen DM-Ausrichter MTV Rosenheim lag der ASV schnell mit 0:2 in den Sätzen zurück, startete dann aber eine furiose Aufholjagd. Nach dem Satzausgleich führte das Team um Kapitän Karsten Bilger im entscheidenden fünften Durchgang bereits mit 8:2 und 9:4, um dann doch noch mit 2:3 (3:11, 7:11, 12:10, 11:8, 10:12) den Kürzeren zu ziehen.

„Unterm Strich war das keine gute Leistung. Wir haben nur phasenweise gut gespielt“, bilanzierte Neuefeind, der sogar laut über einen möglichen Rücktritt als Coach nachdachte: „Es scheint wohl ein Trainerwechsel angebracht zu sein – da müssen wir uns mal besprechen.“

Den Meistertitel schnappte sich – wieder einmal – der TSV Pfungstadt. Der Seriensieger bezwang im Finale vor mehr als 1000 Zuschauern in der Gaborhalle den Überraschungsfinalisten MTV Rosenheim klar mit 3:0 (11:9, 11:6, 11:9). Die Mannschaft um Ausnahmeangreifer Patrick Thomas feierte unterm Hallendach bereits ihre fünfte deutsche Meisterschaft in Folge. - mar