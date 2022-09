Kann der TV Neerstedt die Derbywelle weiter reiten?

Von: Jürgen Prütt

Teilen

Der Gegner gibt ihr Rätsel auf: Neerstedts Trainerin Cordula Schröder-Brockshus beschreibt die SG Neuenhaus/Uelsen als „unbequem und unberechenbar“. © Tamino Büttner

Neerstedt – Im Landkreisderby der Oberliga Nordsee haben die Handballerinnen des TV Neerstedt bei der HSG Hude/Falkenburg binnen einer Viertelstunde einen Neun-Tore-Rückstand wettgemacht. Nach dem furiosen Zwischenspurt stand am Ende der erste Sieg in der neuen Spielzeit. An diesem Sonnabend, 17 Uhr, geht es für Trainerin Cordula Schröder-Brockshus und ihre Crew mit einem ausgeglichenen Punktekonto ins Heimspiel gegen die SG Neuenhaus/Uelsen. Gegen die Grafschafterinnen hatten die Spielerinnen aus der Gemeinde Dötlingen in der vergangenen Saison mit 30:21 gewonnen.

Mit dem kommenden Gegner verbindet Cordula Schröder-Brockshus jedoch nicht nur gute Erinnerungen. „In Neuenhaus haben wir schon mal die eine oder andere richtige Klatsche kassiert“, weiß die Trainerin um die Qualitäten des Vorjahresachten. Als „unbequem und unberechenbar“ beschreibt die 29-jährige Übungsleiterin die Gäste: „Mal fackelt bei denen der Rückraum mächtig ab, in der nächsten Partie entscheidet die Rechtsaußen das Spiel.“ Die Gäste seien „durch die Bank gut besetzt“, sagt Cordula Schröder-Brockshus.

In dieser Saison ist die SG Neuenhaus/Uelsen bisher zweimal aufgelaufen. Die Bilanz: ausgeglichen. Nach einer knappen Niederlage zum Start gegen den TuS Hollenstedt (28:29) feierte die Mannschaft um Spielmacherin Katja Berkau (bisher elf Treffer) bei der HSG Hude/Falkenburg ihren ersten Sieg (24:19). Beim Gastspiel in der Gemeinde Dötlingen müssen die Trainer Alexandra Wolterink und Hans Paust – das Duo hat Frieda Holtvlüwer und Tanja Veldboer abgelöst – auf einige Stammkräfte verzichten. Unter anderem fehlt den Gästen in Wiebke Meier (sieben Treffer) ihre bis dato zweitbeste Werferin.

Beim TV Neerstedt ist die Trainingswoche nicht optimal verlaufen. „Bei uns geht die Grippewelle um“, wusste Cordula Schröder-Brockshus am Freitag noch nicht genau, welche Spielerinnen ihr zur Verfügung stehen. Planen kann Neerstedts Trainerin mit Jette Weiland. „Jette war die Woche über an ihrem Studienort Köln, wird aber zum Spiel zurückkommen“, zählt Cordula Schröder-Brockshus auf ihre Regisseurin. „Wir würden schon gerne die Welle aus dem Derbysieg mitnehmen und nachlegen“, unterstreicht die B-Lizenzinhaberin trotz einiger personeller Fragezeichen.