Romina Kahler hat großen Anteil am Klassenerhalt des TV Neerstedt

Von: Jürgen Prütt

Als es drauf ankam, war sie voll da: Torhüterin Romina Kahler parierte im Relegationsrückspiel viele freie Würfe. In der kommenden Saison ist die Torwarttrainerin fest als Spielerin im Neerstedter Oberliga-Kader eingeplant. © Sven Marquart

Neerstedt – 28 Mannschaften, aufgeteilt in die Staffeln Niedersachsen und Nordsee, spielen in der Saison 2023/2024 in der Oberliga der Frauen. Auch der TV Neerstedt tritt weiterhin im Oberhaus des Handball-Verbandes Niedersachsen-Bremen (HVNB) an. Die Grün-Weißen aus der Gemeinde Dötlingen setzten sich am Sonntag im Relegationsrückspiel gegen den MTV Großenheidorn mit 27:21 durch und hatten nach der 26:29-Niederlage aus dem ersten Duell in der Endabrechnung mit drei Treffern die Nase vorne.

Der Plan von Cordula Schröder-Brockshus war in den insgesamt 120 Minuten aufgegangen. Neerstedts Trainerin setzte gegen den Gegner vom Steinhuder Meer voll auf die Tempo-Karte. „Wir hatten die bessere Athletik. Großenheidorn war im Rückspiel schon Ende der ersten Halbzeit ziemlich am Limit“, stellte Cordula Schröder-Brockshus fest.

Die Gastgeberinnen kamen nach nervösem Beginn und einem 2:6-Rückstand (14.) zunehmend besser ins Rollen und glichen erstmals durch die zehnfache Torschützin Nadja Kunz aus – 10:10 (25.). Beim 14:11 (37.) durch Lisa Maus war der Rückstand aus dem Hinspiel wettgemacht. Das Schlussviertel ging mit 8:5 an den Zwölften der Oberliga Nordsee.

Für die erkrankte Sina Huntemann war Torwarttrainerin Romina Kahler als zweite Schlussfrau neben Rieke von Seggern in den Neerstedter Kader gerückt. Cordula Schröder-Brockshus beorderte die langjährige Drittliga-Keeperin des TV Oyten von Beginn an zwischen die Pfosten und bewies damit ein gutes Händchen. „Zu Anfang hat ,Romi‘ ein paar Kullerbälle kassiert. Später war sie aber voll da, hat viele freie Würfe pariert und Großenheidorn den Zahn gezogen“, lobte Cordula Schröder-Brockshus die 29-Jährige.

In der kommenden Saison soll Romina Kahler fest als Spielerin zum Neerstedter Aufgebot gehören. „Der Umzug von Rieke von Seggern nach Regensburg verzögert sich um einige Wochen. Wir starten mit drei Torhüterinnen in die Saison“, freut sich Cordula Schröder-Brockshus über das Ja-Wort von Romina Kahler.

Zudem rechnet die 30-jährige B-Lizenzinhaberin mit der Rückkehr von Johanna Stuffel und Fenna van Dreumel. Kreisläuferin Stuffel wird im Juli erstmals Mutter und könnte Ende des Jahres wieder auf der Platte stehen. Rückraumspielerin van Dreumel hat nach langer Verletzungspause und diversen Fußoperationen das Training wieder aufgenommen. „Im Moment sieht das ganz gut aus“, hofft Cordula Schröder-Brockshus auf eine zusätzliche Option für die zweite Reihe.

Einziger Abgang beim TV Neerstedt ist Leonie Voigt. Die junge Linkshänderin sucht ihr Glück beim Landkreis-Rivalen HSG Hude/Falkenburg.

Ein, zwei potenzielle Verstärkungen seien noch in der Pipeline, sagt Cordula Schröder-Brockshus. Wegen der Relegationsspiele hatte sie einen geplanten Malaysia-Urlaub storniert. Stattdessen reist die Trainerin an diesem Dienstag für zehn Tage nach Korfu und Albanien.

In der neuen Saison dürfte es der TV Neerstedt mit einigen neuen Gegnern zu tun bekommen. Neben Drittliga-Absteiger VfL Stade sind auch die aus der Landesliga aufgestiegenen SV Höltinghausen, TV Oyten II und TuS Komet Arsten Kandidaten für die Nordsee-Staffel.