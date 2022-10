„Kacktor des Monats“ bringt Beckeln Fountains um den Lohn

Von: Sven Marquart

Teilen

Gleich schlägt es ein: Wildeshausens Robin Landgraf kann nicht verhindern, dass Beckelns Eike Büssenschütt (r.) das 1:0 köpft. © Tamino Büttner

Landkreis – Zum Abschluss der Hinrunde in der Fußball-Kreisliga haben sich Spitzenreiter TV Munderloh (4:1 gegen TSV Ganderkesee) und der Harpstedter TB (3:1 beim FC Hude II) keine Blöße gegeben und führen die Tabelle mit jeweils 37 Punkten an. Allerdings hat der HTB noch das Nachholspiel gegen den VfR Wardenburg in der Hinterhand und würde sich schon mit einem Unentschieden an diesem Dienstag, 19. 30 Uhr, die Herbstmeisterschaft sichern.

FC Hude II – Harpstedter TB 1:3 (1:2): Ins Trainingsprogramm des HTB könnte künftig auch Elfmeterschießen aufgenommen werden. Denn in Hude vergab der Tabellenzweite gleich zwei Strafstöße. Den ersten setzte Timo Höfken an den Querbalken, nachdem Matthes Barenbrügge gefoult worden war (30.), mit dem zweiten scheiterte Onno Bolling an FCH-Keeper Marc Hacker (70.). Diesmal war ein Vergehen an Thilo Schoppe vorausgegangen. Auch sonst ließ die Crew von Eckard Zunft einige Chancen liegen. „Sonst hätte der Sieg noch höher ausfallen können“, meinte der HTB-Coach. So blieb es bei den drei Treffern von Niklas Fortmann (10./16./66.). Die ersten beiden bereitete Mel Siegenthaler mit Eckstößen vor. Zwischenzeitlich hatte Christian Nordbruch auf 1:2 verkürzt (26.).

Bookholzberger TB – TV Dötlingen 1:6 (0:3): Die Dötlinger bauten ihre Erfolgsserie auf nun zehn Partien ohne Niederlage aus (neun Siege, ein Unentschieden) und rückten auf den dritten Tabellenplatz vor. „Trotzdem war es das erwartet schwere Spiel. Wir sind nicht gut reingekommen, haben zu langsam aufgebaut und hatten eine hohe Fehlpassquote“, bemängelte Trainer Markus Welz. Die Anfangsphase gehörte ganz klar Aufsteiger BTB – bis Andreas Kari (12.) und Shqipron Stublla (19.) eiskalt zuschlugen. Shqipron Stublla (18./Pfosten), Julian Eilers (22.), Hendrik Sandkuhl (27.) und Tobias Pelz (33.) hätten schon vor der Pause das 3:0 folgen lassen können. Das besorgte dann Bartosz Drozdowski (62.). Der eingewechselte Routinier gab dem Spiel der Gäste viel Ruhe. Zuvor hatte Kevin Pecht einen von Valdrin Stublla verschuldeten Foulelfmeter pariert (53.). Nach dem 1:3 durch Shamoun Malki (65.) machten Maximilian Struve (77.), Shqipron Stublla (79.) und Patrick Zikura (86.) das halbe Dutzend voll. „Ich bin froh, dass wir die drei Punkte haben“, erklärte Welz nach dem „Arbeitssieg“.

VfL Wildeshausen II – Beckeln Fountains 2:2 (0:1): Das Unentschieden war schmeichelhaft für die Gastgeber. „Ich habe mich selten so wenig über ein 2:2 gefreut, auch wenn wir den Punkt gut gebrauchen können“, meinte VfL-Coach Selcuk Keyik. Denn während seine Crew einen „miserablen Auftritt“ hinlegte, habe Beckeln aufopferungsvoll gekämpft und „hätte mehr als nur einen Punkt verdient gehabt“. Weil ein Tor von Timo Gralheer wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung nicht zählte (15.) und Jonas Evers nur den Pfosten traf (30.), waren die Krandel-Kicker mit dem 0:1 zur Pause gut bedient. Eike Büssenschütt hatte einen Eckstoß wuchtig zur Gästeführung eingeköpft (26.). Eine schöne Kombination über Daniel Wollenberg und Philipp Finger krönte Chris Löwe mit dem 1:1 (51.). Anschließend verflachte die Partie, bis Sebastian Bahrs aus dem Gewühl das 2:1 für Beckeln markierte (80.). Mit einer Glanztat gegen Jonas Evers verhinderte der stark haltende VfL-Keeper Maik Backhus die Entscheidung (85.). Stattdessen rutschte Fountains-Schlussmann Till Gralheer der Ball beim Klärungsversuch über den Schlappen und trudelte zum 2:2 ins Netz (90.+2). „Das hätte Circus Krone nicht besser gekonnt“, ächzte Beckelns Übungsleiter Matthias „Jupp“ Büsing. Die Szene erfülle alle Kriterien für Arnd Zeiglers Rubrik „Kacktor des Monats“. „Till hat bis dahin ein super Spiel gemacht. Deshalb tut es mir doppelt leid für ihn“, nahm Büsing seinen Kapitän in Schutz. Dennoch trauerte er den „zwei verlorenen Punkten“ nach.

SV Achternmeer – FC Huntlosen 7:2 (5:0): Georg Zimmermann versuchte sich mit kleinen Dingen zu trösten, nachdem sein Team zum elften Mal in der laufenden Saison das Feld als Verlierer verlassen hatte. „Immerhin konnten wir die zweite Halbzeit ausgeglichen gestalten und haben 2:2 gespielt“, meinte Huntlosens Trainer. Das war allerdings nur ein schwacher Trost. Denn insgesamt war die Niederlage des Tabellenvorletzten auch in dieser Höhe verdient. Dabei hatten die Gäste durch Tom Kunst, der sich trotz Schulterbeschwerden durchbiss, und Christian Brandes die ersten Chancen der Partie. Das 1:0 markierte Maik Böttcher, der den ersten gelungenen SVA-Angriff vollendete (13.). „Damit ging bei uns die Stabilität verloren“, klagte Zimmermann. Das nutzten Rune Schneider (16./18., Foulelfmeter) und Lando Kropp (23./41.), um ein 5:0 herauszuschießen. Nach dem Seitenwechsel erhöhten Schneider (46.) und Malte Speckmann (54.) auf 7:0, ehe Sebastian Merz (56.) und Dennis Jielg (85.) noch Ergebniskosmetik betrieben.