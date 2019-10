Harpstedt – An der Tabellenspitze der 1. Fußball-Kreisklasse fährt der Zug wohl ohne die Beckeln Fountains ab. Durch die 2:3 (0:1)-Niederlage gegen Mitaufsteiger Ahlhorner SV II versäumte es der Neuling jedenfalls, den Rückstand auf das spielfreie Führungsduo FC Hude II und TV Munderloh II einzudampfen. „Mit dieser Leistung haben wir vorne auch nichts zu suchen“, ärgerte sich Fountains-Coach Matthias Büsing.

Auf dem tiefen, regengetränkten Platz am Harpstedter Freibad machte sich Beckeln das Leben mit zahlreichen Abspielfehlern selbst schwer. „Dadurch mussten wir immer wieder neu Anlauf nehmen“, berichtete Büsing. Zudem ging seine Crew fahrlässig mit den wenigen vorhandenen Torchancen um. „Dafür haben wir die Quittung gekriegt.“

Nach dem 0:1-Pausenrückstand ermöglichte Malte Sander den Gästen mit einem zu kurz geratenen Rückpass das 2:0: Andrei-Alexandru Prundeanu ging dazwischen und überwand Fountains-Keeper Luca Weichler (67.). Nach einem klaren Foul an Kian Töllner verkürzte Malte Sander per Strafstoß auf 1:2 (75.). Büsing setzte nun auf volle Offensive und stellte von einer Vierer- auf eine Dreierabwehrkette um. Den sich bietenden Raum nutzte Ahlhorns Bilal Oynak zum 3:1 (82.). Kurz vor Schluss flankte Timo Gralheer scharf von rechts in den Strafraum, und Jan Lüllmann traf zum 2:3-Endstand (88.). „Da haben wir endlich mal vernünftig über außen gespielt, so wie ich es sehen möchte“, meinte Büsing.

Torschütze Lüllmann erreichte als einziger Akteur seiner Mannschaft annähernd Normalform. „Das war doch sehr ernüchternd. In dieser Woche wird es beim Training Lack geben. Die Jungs schulden mir was“, kündigte Büsing an. mar