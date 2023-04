„Jugend forscht“ scheitert knapp - Bezirksoberliga-Schlusslicht VfL Wildeshausen hält gegen Riemsloh lange mit

Auch „Capitano“ Martin Hakemann konnte die Niederlage nicht verhindern. © wes

Der vorletzte Auftritt des VfL Wildeshausen in der Tischtennis-Bezirksoberliga der Herren taugt perfekt als Spiegelbild der gesamten Saison. Auch beim 5:9 gegen den TSV Riemsloh hielt das Schlusslicht bis zum Schluss gut dagegen, schrammte am Ende aber knapp an einem Teilerfolg vorbei. Wie so oft . . .

Wildeshausen – Trotzdem wirkte VfL-Altmeister Helmut Rang keineswegs am Boden zerstört: „Der Abstieg steht ja schon länger fest. Damit haben wir uns arrangiert. Für uns geht es darum, sich vernünftig aus der Liga zu verabschieden und keine Wettbewerbsverzerrung zu leisten. Das ist uns wieder vernünftig gelungen.“

In der Tat kämpften die Huntestädter einmal mehr bis zum allerletzten Ballwechsel. Doch erneut fehlte das nötige Quäntchen Fortune. Nach einem vernichtenden Dreisatztriumph der Vater-Sohn-Kombination Helmut Rang/Fabian Rang über das TSV-Duo Norbert Maas/Sebastian Hülskötter und der erwartbaren Abfuhr von Michael Rüdebusch/Matteo Krüger gegen das Riemsloher Spitzendoppel Jan-Luca Beckmann/Nils Köchy hätte die Partie danach auch durchaus in Richtung der Hausherren laufen können. Tat sie jedoch nicht.

Erst kassierten Björn Röske/Martin Hakemann ihre erste Saisonniederlage, dann musste Rüdebusch höchst unglücklich mit 2:3 gegen Köchy passen – anstatt 3:1 stand es so 1:3 aus Sicht des Tabellenletzten, der allerdings trotzdem nie aufgab. Im Gegenteil: Mit kampfstarken Erfolgen erzwangen Helmut Rang, Fabian Rang sowie „Capitano“ Hakemann – bei einer knappen Niederlage von Röske gegen Mirco Kiel – den 4:4-Gleichstand.

Okay, der für Carsten Scherf (Tennisarm) eingesprungene Youngster Matteo Krüger zog trotz einer tadellosen Leistung gegen Björn Wolski zwar den Kürzeren, doch anschließend hätte das VfL-Spitzenduo Rüdebusch/Helmut Rang die Gastgeber sogar erstmals in Führung bringen können. Man beachte den Konjunktiv. Denn: Obwohl Rüdebusch gegen Beckmann den ersten Durchgang gewann und Grandseigneur Rang gegen Köchy sogar mit 2:0-Sätzen in Front lag, gingen beide Schlüsselspiele noch über die Wupper. Sehr zum Verdruss von Rang: „Das Ding war fast schon durch. Eigentlich muss ich das Match mit 3:0 nach Hause schaukeln.“

So aber hielt Riemsloh natürlich sämtliche Trümpfe in der Hand und spielte diese auch clever aus. Chancenlos unterlag Röske gegen Maas, ehe Fabian Rang mit einem fulminanten Fünfsatztriumph über Kiel noch einmal für Hoffnung sorgte. Allerdings nur für kurze Zeit. Obwohl Hakemann gegen Wolski eine 2:1-Satzführung erfightete, reichte es nicht zum 6:8-Anschluss. Wolski bewahrte die Nerven und rettete sich mit 11:6, 11:6 ins Ziel – 5:9.

Für Leitwolf Helmut Rang dennoch ein Schritt in die richtige Richtung: „Ich halte unseren Weg für vernünftig. Wir geben unseren Talenten eine Chance, sodass sie Erfahrungen sammeln können. Diesmal hat Matteo seine Sache prima gemacht und zum Saisonabschluss gegen Oesede darf mein jüngster Sohn Bastian ran. Wir müssen ja in Zukunft auch auf die Jugend setzen.“

Stenogramm VfL Wildeshausen – TSV Riemsloh 5:9: H. Rang/F. Rang – Maas/Hülskötter 11:6, 11:3, 11:1; Rüdebusch/M. Krüger – Beckmann/Köchy 12:10, 7:11, 6:11, 6:11; Röske/Hakemann – Kiel/Wolski 11:6, 8:11, 10:12, 7:11; Rüdebusch – Köchy 12:10, 9:11, 8:11, 11:7, 6:11; H. Rang – Beckmann 11:8, 7:11, 11:9, 5:11, 11:7; Röske – Kiel 10:12, 2:11, 12:10, 3:11; F. Rang – Maas 11:8, 11:3, 11:8; Hakemann – Hülskötter 11:7, 8:11, 6:11, 11:7, 11:8; M. Krüger – Wolski 8:11, 10:12, 7:11; Rüdebusch – Beckmann 11:8, 5:11, 9:11, 5:11; H. Rang – Köchy 11:5, 11:8, 8:11, 6:11, 7:11; Röske – Maas 4:11, 5:11, 5:11; F. Rang – Kiel 8:11, 13:11, 13:11, 10:12, 11:7; Hakemann – Wolski 10:12, 13:11, 13:11, 6:11, 6:11.