Jordan Nadermann setzt beim Ahlhorner SV die Akzente

Von: Sven Marquart

Setzte Akzente: Ahlhorns Jordan Nadermann drückte den Partien gegen Kellinghusen und Ohligs ihren Stempel auf. © Uwe Spille

Brettorf/Ahlhorn – Perfektes Wochenende für die Faustballerinnen des Ahlhorner SV: Mit vier Siegen über den VfL Kellinghusen (3:0), den Ohligser TV (3:0), den TV Brettorf (3:1) und den SV Moslesfehn (3:0) zurrte der ASV den zweiten Tabellenplatz in der 1. Bundesliga Nord fest und qualifizierte sich so für die deutsche Meisterschaft am 15. und 16. Juli in Unterhaugstett. Der TV Brettorf erfüllte seine Pflicht und verließ durch die Erfolge gegen seine direkten Konkurrenten Wardenburger TV (3:1) und TK Hannover (3:1) die Abstiegsplätze, muss nach den folgenden Niederlagen gegen Moslesfehn (0:3) und Ahlhorn aber weiter um den Klassenerhalt zittern.

Ahlhorner SV – VfL Kellinghusen 3:0 (11:5, 14:12, 11:9): Trotz kleinerer Leistungsschwankungen waren die Ahlhornerinnen Sarah Albrecht, Felicia Gißler, Michaela Grzywatz, Jordan Nadermann und Mieke Kienast, die zwischenzeitlich von Tokessa Köhler-Schwartjes abgelöst wurde, in den Endphasen der Sätze voll da. „Ich hatte jedenfalls zu keiner Zeit Angst, dass wir verlieren könnten“, erklärte ASV-Spielertrainerin Janna Köhrmann.

Ahlhorner SV – Ohligser TV 3:0 (11:6, 11:7, 11:3): „Wir haben gleich gut losgelegt und sofort das Kommando übernommen“, berichtete Janna Köhrmann. Sie freute sich vor allem über die starke Angriffsleistung ihrer Crew. Erneut drückte Jordan Nadermann der Partie ihren Stempel auf.

TV Brettorf – Wardenburger TV 3:1 (11:7, 11:6, 8:11, 11:8): Die Brettorferinnen standen unter Zugzwang. Doch Laura Marofke, Melanie Steenken, Laura Cording, Jule Weber und Neele Meves hielten dem Druck stand. Weil Sarah Lücken mit Finesse kaum zum Erfolg kam, erhöhte die WTV-Angreiferin den Krafteinsatz. „Aber unsere Abwehr hat die Bälle sehr gut rausgeholt, und vorne haben wir die Chancen dann clever verwertet. Am Ende geht der Sieg auch in dieser Höhe in Ordnung“, sagte TVB-Coach Klaus Tabke.

TV Brettorf – TK Hannover 3:1 (11:5, 11:5, 7:11, 11:8): In identischer Formation traten die Gastgeberinnen gegen das Schlusslicht aus der Landeshauptstadt an. „Hannover spielt mehr mit dem Kopf – dadurch ergab sich ein ganz anderes Angriffsbild“, erläuterte Tabke. Doch erneut lieferte sein Team eine „richtig tolle Leistung“ ab. Allen voran Laura Cording, die auf der rechten Abwehrposition Bälle entschärfte, die eigentlich unerreichbar schienen.

Herausragend: Brettorfs Abwehrspielerin Laura Cording rettete selbst unerreichbar scheinende Bälle. © Uwe Spille

SV Moslesfehn – TV Brettorf 3:0 (11:5, 11:9, 15:13): Tags drauf ersetzte TVB-Kapitänin Karen Kläner die privat verhinderte Melanie Steenken im Angriff. „Der erste Satz ist komplett an uns vorbeigelaufen. Wir haben keinen Zugriff gekriegt – weder in der Abwehr noch im Angriff“, meinte Tabke. Allerdings habe Moslesfehns Anna Carstens auch sehr gut geschlagen. Im zweiten Durchgang lagen die Brettorferinnen bereits mit 4:7 zurück, besannen sich dann aber auf ihre Stärken und glichen zum 9:9 aus. „Leider haben wir dann die Chance auf den Satzball vergeben“, bedauerte Tabke. Im dritten Abschnitt lieferten sich beide Mannschaften dann einen offenen Schlagabtausch – mit dem besseren Ende für Moslesfehn. „Das klare Ergebnis spiegelt aber nicht den Spielverlauf wider“, relativierte Tabke.

TV Brettorf – Ahlhorner SV 1:3 (5:11, 6:11, 15:13, 5:11): Wegen Problemen an der Achillessehne setzte Sarah Albrecht aus. Anstelle der Kapitänin spielte Mieke Kienast beim ASV hinten links. Das Angriffsduo bildeten Jordan Nadermann und Tokessa Köhler-Schwartjes. Trotz der Umstellung legte Ahlhorn im ersten Satz ein 7:0 vor. Auf Brettorfer Seite ersetzte Christin Hirsch im zweiten Durchgang Neele Meves. „Im dritten Satz haben wir es dann ein bisschen schleifen lassen – das dürfen wir uns bei der DM nicht erlauben“, mahnte Janna Köhrmann. Letztlich setzte sich ihr Quintett aber ungefährdet durch. „Wichtig ist, dass wir den Klassenerhalt in der eigenen Hand haben. Außerdem haben wir das deutlich bessere Satzverhältnis als Wardenburg“, sagte Tabke mit Blick auf den letzten Spieltag.

SV Moslesfehn – Ahlhorner SV 0:3 (6:11, 9:11, 8:11): Erneut setzte Jordan Nadermann die entscheidenden Akzente. Die U 18-Weltmeisterin hatte ihr Trainingspensum zuletzt noch einmal deutlich gesteigert – das machte sich nun bezahlt. „Da Jordan am nächsten Wochenende privat verhindert ist, wollten wir die DM-Quali unbedingt klar machen“, sagte Janna Köhrmann. Nachdem dieses Vorhaben in die Tat umgesetzt wurde, gelte es nun „weiter hart zu arbeiten, damit wir bei der Deutschen im Quali-Spiel bestehen können“.