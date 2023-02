Niedersachsenmeisterschaft im eFootball: Jonas Pleus und Philipp Finger setzen auf Borussia Dortmund

Von: Sven Marquart

Teilen

Erneut für die niedersächsische eFootball-Meisterschaft qualifiziert: Philipp Finger (Bild) vom VfL Wildeshausen startet diesmal mit Jonas Pleus. © Tamino Büttner

Wildeshausen – Wer folgt den niedersächsischen Konsolen-Königen Niklas Hartmann und Alexander Manteufel vom SSV Stederdorf auf dem Thron? Diese Frage wird am Samstag ab 14 Uhr bei der Endrunde des VGH-Masters beantwortet. Die fünfte Niedersachsenmeisterschaft im eFootball wird diesmal in Präsenz am VGH-Sitz in Hannover ausgetragen, nachdem die Sieger in den beiden Vorjahren coronabedingt online ermittelt worden waren.

Unter den 64 teilnehmenden Teams sind auch Tim Weiand und Jonas Scheffler vom VfL Stenum, die das Qualifikationsturnier im Fußballkreis Oldenburg-Land/Delmenhorst gewonnen haben, sowie ihre „Vize“ Jonas Pleus und Philipp Finger vom VfL Wildeshausen. Gespielt wird an der Playstation 5 die Fußballsimulation „Fifa 23“. Zunächst gibt es 16 Vierergruppen. Die beiden ersten jeder Gruppe ziehen in die K. o.-Runde ein. Der Niedersachsenmeister qualifiziert sich für den DFB-ePokal, dessen Hauptrunde am 16. März ausgetragen wird.

„Dabei sein ist alles! Wir wollen zuallererst Spaß haben und das Event genießen“, sagt Philipp Finger, der im realen Leben wie sein Partner Jonas Pleus für den VfL Wildeshausen II in der Kreisliga kickt. Das Duo macht sich nicht allein auf den Weg in die Landeshauptstadt. Mit dabei sind Marcel Fiedler als Coach und auch ein kleiner Fanclub zur Unterstützung.

Die Wildeshauser treffen in Gruppe 5 auf den VfR Hehlen (Justin Höhnisch, Ralf Pister), die TSG Emmerthal (Luca Schulz, Jan Branske) und den SC Bosphoros Gifhorn (Emir-Can-Ahmet Elgün, Mehmet-Ali Kanat). Ihre Stenumer Kollegen bekommen es in Gruppe 13 mit dem TSV Jahn Hemeln (Marlon Gessner, Marvin Gobrecht), dem FC Ummel (Jonas Zick, Ben Gerdes) sowie einem noch nicht benannten Gegner zu tun.

Wie schon beim Kreisentscheid in Großenkneten starten BVB-Anhänger Finger und Werder-Bremen-Fan Pleus auch in Hannover wieder mit Borussia Dortmund. „Ich konnte Jonas überzeugen, Dortmund zu nehmen, weil die in dieser Version extrem viele Stürmer im Kader haben, was ein Vorteil sein kann – dadurch ist man flexibler“, erläutert Finger. Allerdings seien sie „nicht so eingespielt“. Lediglich in dieser Woche hätten sie ein paarmal online zusammen geübt. Daher ist es ihr Ziel, erst einmal die Gruppenphase zu überstehen. „Und dann gucken wir mal, wo uns der Weg hinführt.“

Tim Weiand und Jonas Scheffler schafften es bei der Niedersachsenmeisterschaft 2022 immerhin bis ins Achtelfinale. Für Philipp Finger – damals an der Seite von Robin Landgraf – war im Vorjahr bereits in der zweiten Runde Endstation. Zum Auftakt hatten die Huntestädter Justin Höhnisch und Ralf Pister besiegt (3:1). Mit dem Tandem vom VfR Hehlen gibt es nun ein Wiedersehen . . .