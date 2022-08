VfL Wildeshausen holt auch bei Titelanwärter Hansa Friesoythe ein 1:1

Von: Sven Marquart

Lebensversicherung: Sturmtank René Tramitzke bewahrte den VfL Wildeshausen auch im zweiten Saisonspiel vor einer Niederlage. © Sven Marquart

Wildeshausen – Wenn aus dem Spiel heraus nicht viel geht, sind es oft Standardsituationen, die im Fußball entscheiden. So auch am Freitagabend. Beim 1:1 (0:0) zwischen den Landesligisten SV Hansa Friesoythe und VfL Wildeshausen resultierten beide Treffer aus ruhenden Bällen. Wie schon beim 1:1 zum Saisonauftakt gegen GW Firrel bescherte der eingewechselte René Tramitzke den Krandel-Kickern mit dem späten Ausgleich einen verdienten Punkt.

„In der vergangenen Woche war ich mit unserer Leistung zufrieden, aber nicht mit dem Ergebnis. Diesmal ist die Gefühlswelt umgekehrt. Die erste Halbzeit war schlecht von uns, da hatten wir viel zu viele Fehler im Spielaufbau“, sagte VfL-Coach Marcel Bragula, der mit dem Unentschieden gleichwohl sehr gut leben konnte.

Die Personalnot bei den Gästen hatte sich bis zum Anpfiff etwas gelindert. Zwar musste Kapitän Marius Krumland passen. Dafür konnten aber Philip Kleingärtner und Mattes Hehr mitwirken. „Pipo“ Kleingärtner agierte zusammen mit Jendrik Löschner im Abwehrzentrum und glänzte mit exzellentem Stellungsspiel. Hehr, diesmal Mannschaftsführer, bildete mit Christoph Stolle die Doppelsechs.

Die Wildeshauser versteckten sich gegen den Titelanwärter keinesfalls, sondern spielten mutig mit. Klare Chancen waren in der ersten Halbzeit dennoch Mangelware. Auf jeder Seite gab es exakt eine nennenswerte Gelegenheit. In der 19. Minute traf Friesoythes Benny Boungou den Pfosten. Die Wildeshauser Möglichkeit leitete Nico Kiesewetter mit einem tollen Flankenwechsel ein. Anschließend setzte Lennart Osterloh die Kugel knapp am Hansa-Tor vorbei (25.). Überhaupt ging bei den Huntestädtern viel über Kiesewetter und Kevin Radke auf der rechten Seite, während Michael Eberle und Christopher Kant auf dem linken Flügel kaum stattfanden. „Chrissi war nicht ganz fit, und Michi hat sich an seinem starken Gegenspieler die Zähne ausgebissen“, meinte Bragula, der in der 22. Minute nach einer Aktion gegen Lucas Abel gerne einen Foulelfmeter gehabt hätte.

In der fairen Partie sah Hansas Neuzugang Jannik Hoormann für ein Foul Osterloh die erste Gelbe Karte (54.). Die zweite Verwarnung verdiente sich keine Minute später Wildeshausens Christoph Stolle durch ein Einsteigen gegen Boungou – mit dem Unterschied, dass Hoormanns Vergehen an der Mittellinie keine weiteren Folgen hatte, während Stolle den Platzherren eine glänzende Freistoßposition gut 25 Meter halblinks vorm Tor bescherte. Bragula wusste, was kommen würde: „Diese Situationen sind ein Geschenk für Keven Oltmer!“ Hansas Knipser nahm Maß und traf herrlich zum 1:0 (55.).

Die Gäste stellten nun vom 4-2-3-1 auf ein 4-4-2 um und intensivierten ihre Offensivbemühungen. Abgesehen von einer Schusschance für Abel, der im letzten Moment von Boungou geblockt wurde (65.), sprang aber nicht viel dabei heraus. Bis Tramitzke einen Eckstoß von Hehr zum 1:1 einköpfte (81.). „Wie Kai Schmale damals gegen Atlas! Das haben wir im Training extra noch geübt“, freute sich Bragula.

Sturmtank Tramitzke hatte eigentlich von Beginn an spielen sollen, war nach achtstündiger Autofahrt von einem Lehrgang in Bayern aber erst kurz vor dem Anpfiff an der Thüler Straße eingetroffen, so dass Bragula den 29-Jährigen erst zur zweiten Halbzeit einwechselte. „Es ist total stark, was der Junge im Moment zeigt“, lobte der Coach seinen Torjäger, vergaß aber auch nicht, die beiden „Wahnsinnsreflexe“ von Niklas Göretzlehner hervorzuheben, mit denen der VfL-Keeper in der Nachspielzeit das Unentschieden sicherte (90.+3).

Stenogramm SV Hansa Friesoythe – VfL Wildeshausen 1:1 (0:0) SV Hansa Friesoythe: Wilhelm - Ruhe (90. C. Knese), Hoormann, Thomes, Boungou, Schlangen, Kaufmann (70. Biakala), Siderkiewicz, Moussa (80. Makangu), Thoben, Oltmer VfL Wildeshausen: Göretzlehner - Kleingärtner, Hehr, Abel (87. Meyer), Radke, Kant, Eberle, Stolle (66. Kupka), Kiesewetter (46. Tramitzke), Löschner, Osterloh (73. Dreher) Tore: 1:0 (55.) Keven Oltmer, 1:1 (81.) René Tramitzke Schiedsrichter: Pascal Gebken (TuS Eversten)