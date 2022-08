Landesliga-Auftakt: „Joker“ Tramitzke rettet Wildeshausen den Punkt

Trieb sein Team immer wieder an: Wildeshausens Michael Eberle (am Ball). © jdi

Nach dem peinlichen Pokal-Aus bei Kreisligist SV Rot-Weiß Visbek haben die Fußballer des VfL Wildeshausens zum Landesliga-Auftakt ein anderes Gesicht gezeigt. „Mit der Leistung bin ich absolut einverstanden. Mit dem Ergebnis nicht ganz. Das Spiel müssen wir eigentlich gewinnen“, sagte Wildeshausens Trainer Marcel Bragula nach dem 1:1 (0:0) im Heimspiel gegen Grün-Weiß Firrel am Freitag.

Wildeshausen – „Wir hatten schon in der ersten Halbzeit die besseren Tormöglichkeiten“, betonte Bragula. Doch die Schüsse von Michael Eberle (18./34.) verfehlten ihr Ziel. Und in der 20. Minute hätte es zwingend 1:0 stehen müssen, doch den Treffer von Lucas Abel pfiff Schiedsrichter Max Wilken (SV Eintracht Schepsdorf) wegen angeblichem Abseits zurück. Eine Fehlentscheidung.

Von der sich die Hausherren aber nicht beeinflussen ließen. Im Gegenteil. Wildeshausen spielte weiter mutig nach vorne. Nur das Glück fehlte noch. Wie in der 39. Minute, als Lennart Osterloh Neuzugang Nico Kieswetter auf die Reise schickte. Statt jedoch direkt abzuschließen, versuchte der Stürmer Firrels Torwart Andre Lücht zu umspielen, was misslang. „Bis dahin waren wir die bessere Mannschaft, nur der letzte Wille im Abschluss fehlte noch“, befand Bragula.

Spieler des Spiels: Michael Eberle Wildeshausens Nummer 15 ackerte auf seiner linken Seite unermüdlich, setzte seine Mitspieler immer wieder mit starken Flanken in Aktion.

Den besseren Start in Durchgang zwei, an dem VfL-Kapitän Marius Krumland (für ihn kam Duc Nguyen, der sich später am Knie verletzte) aufgrund von Leistenproblemen nicht mehr teilnahm, hatten dagegen die Gäste – und vergaben die Chance zur Führung, weil Keeper Niklas Göretzlehner den Schuss von Steef Reinhold Borgman bärenstark parierte (64.). Anders als in der 73. Minute. Beim Freistoß von Manuel Sude ließ der VfL-Keeper den Ball nur klatschen, sodass Michael Olbrys leichtes Spiel hatte – 1:0.

Doch dann kam der große Auftritt von „Joker“ Rene Tramitzke. Während er erst per Kopfball die Chance (82.) auf den Ausgleich noch verpasste, machte er es eine Minute später besser. Nach einer Flanke von Abel stand Wildeshausens Nummer 20 in der Mitte goldrichtig und schob in bester Stürmermanier zum Ausgleich ein. Und fast hätte Osterloh sogar noch den 2:1-Siegtreffer erzielt, scheiterte aber aus spitzem Winkel an Lücht (88.).

Stenogramm VfL Wildeshausen – GW Firrel 1:1 (0:0) - Wildeshausen: Göretzlehner - Krumland (46. Nguyen/63. Dreher), Hesselmann, Abel, Kant, Eberle, Stolle, Kiesewetter (77. Tramitzke), Meyer (64. Kupka), Löschner, Osterloh. Tore: 0:1 (73.) Olbrys, 1:1 (83.) Tramitzke. Schiedsrichter: Max Wilken (SV Eintracht Schepsdorf).