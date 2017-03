Joker Feldhus sticht erneut

Der Ausgleich: Thorben Schütte ist eher am Ball als Atlas-Keeper Florian Urbainski. - Foto: Marquart

Wildeshausen - Von Sven Marquart. Gedanklich hatte sich Marcel Bragula schon die Sätze zurechtgelegt, die er den Pressevertretern nach einem 1:1 in die Blöcke und Smartphones diktieren wollte. Doch dann musste der Trainer des Fußball-Landesligisten VfL Wildeshausen alles nochmal über den Haufen werfen. Er wird es gern getan haben, denn seine Mannschaft besiegte den SV Atlas Delmenhorst mit 2:1 (1:1) und eroberte dadurch den 13. Tabellenplatz zurück. Nach dem 1:1 gegen den TuS BW Lohne musste binnen vier Tagen der nächste Spitzenreiter im Krandel Federn lassen.

„Herrenfußball in der Landesliga ist Ergebnissport! Endlich haben wir uns mal für unseren Aufwand belohnt“, strahlte Bragula, nachdem er seine Mannschaft zu ihrem couragierten Auftritt beglückwünscht hatte. „Was wir in den letzten beiden Spielen abgeliefert haben, ist wirklich à la bonne heure!“

Dabei hatte Atlas-Coach Jürgen Hahn seinen Wildeshauser Kollegen im Taktikpoker zunächst überrascht, indem er Musa Karli über links kommen ließ. Dort konnte der Edeltechniker jedoch keine entscheidenden Akzente setzen. „Ein dickes Lob an Jannik Wallner. Was der Junge gegen Lohnes Jakub Bürkle und jetzt gegen Musa Karli gespielt hat, ist wirklich sensationell“, lobte Bragula seinen Rechtsverteidiger.

Vor gut 600 Zuschauern lieferten sich beide Teams eine intensive Partie mit vielen packenden Zweikämpfen. Erwartungsgemäß tat sich Klassenprimus Atlas dabei leichter zu Chancen zu kommen. Nachdem Stefan Bruns aus der Distanz zunächst etwas zu hoch geschossen hatte (8.), hieß es bald darauf 1:0 für den Favoriten: Patrick Degen war von rechts nach innen gezogen und schoss mit dem linken Fuß platziert ins rechte untere Eck (14.). Da der Ball lange unterwegs war, schien er für VfL-Keeper Lauren Riedel nicht unhaltbar.

Doch wie schon gegen Lohne schüttelten sich die Gastgeber kurz – und markierten wenig später das 1:1. Nach einem Eckstoß von Lukas Schneider war Thorben Schütte im Fünfmeterraum mit dem Kopf eher am Ball als Florian Urbainski (22.). Der Atlas-Keeper musste sich nach dem Ausgleich von einem aufgebrachten Fan einiges anhören: „Jedes Mal lässt du so einen ins Tor. Wegen dir haben wir schon acht Punkte verloren.“ Starker Tobak!

Mit einer identischen Aktion wie bei seinem ersten Treffer hätte Degen beinahe für die erneute Führung gesorgt. Doch diesmal hatte Riedel Glück, dass der Ball vom Innenpfosten zurück ins Feld sprang (31.).

War das Unentschieden zur Pause aus Sicht der abstiegsbedrohten Wildeshauser noch etwas glücklich, so verdienten sie es sich mit zunehmender Spieldauer. Atlas kam überhaupt nicht mehr zu klaren Chancen. Anders die Platzherren. Lennart Flege köpfte knapp vorbei (57.). Bei einem Hinterkopfball in Uwe-Seeler-Manier von René Tramitzke hatten nicht wenige den Ball schon im Tor gesehen (64.). Lukas Schneiders Kopfball an die Latte hätte keine Anerkennung gefunden (69.). Dann parierte Urbainski zwei Kopfbälle von Lennart Flege (71./83.). Diese Auflistung zeigt: Die Gäste aus Delmenhorst waren extrem anfällig bei hohen Bällen.

„Wir haben in einigen Bereichen Probleme. Aber unsere Standards sind definitiv landesligatauglich“, betonte Bragula. Bester Beweis: das 2:1. Lennart Feldhus stieg nach einem weiteren Eckstoß von Lukas Schneider am höchsten und wuchtete den Ball per Kopf ins Netz (86.). Wie schon vor seinem 1:1 gegen Lohne, war Feldhus auch diesmal erst kurz zuvor eingewechselt worden.

Einmal noch mussten die Wildeshauser den Atem anhalten, als Lennart Flege einen Degen-Freistoß von der Linie schlug (90.+2). Beim folgenden Konter sah Tom Schmidt den mitgelaufenen Andreas Kari nicht und schoss weit über das Tor. Aufgrund seiner Aggressivität war Schmidt von Bragula mit allen Freiheiten ausgestattet worden und wechselte im Mittelfeld ständig die Positionen. Die sehr defensiv ausgerichtete Doppelsechs mit Jan Lehmkuhl und Sascha Görke sicherte ihn ab. VfL-Kapitän Görke handelte sich kurz vor Schluss seine fünfte Gelbe Karte ein und wird im Heimspiel gegen den SV Bad Rothenfelde fehlen (Sonntag, 15 Uhr). Es war der einzige Schönheitsfehler aus Wildeshauser Sicht.

Dagegen war Jürgen Hahn „bitter enttäuscht“. Bevor die Blau-Gelben vom Oberliga-Aufstieg reden könnten, „müssen wir erstmal wieder an die Basics gehen – und das ist die Einstellung“.