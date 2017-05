Johan Hannink ist der überragende Mann

Landkreis - Entscheidung erneut vertagt: Durch das 1:5 bei Verfolger TSV Ganderkesee kann Tabellenführer SV Baris in der Fußball-Kreisliga immer noch nicht den Titelgewinn feiern.

Harpstedter TB – TV Munderloh 2:3 (1:0): Zum wiederholten Mal in dieser Saison stand der HTB trotz einer starken Leistung am Ende mit leeren Händen da. Die 1:0-Pausenführung durch Nils Klaassen (21.) war mehr als verdient. Nach knapp einer Stunde sah HTB-Verteidiger Linus Jasper wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot (58.). Kurz darauf glich Oliver Rauh zum 1:1 aus (65.). Doch in Unterzahl ging Harpstedt erneut in Führung: Onno Bolling verwandelte einen von Klaassen herausgeholten Foulelfmeter zum 2:1 (79.). Ebenfalls vom Punkt – André Hesselmann war zu Fall gekommen – markierte Andy Brinkmann das 2:2 (89.). Und in der Nachspielzeit gelang Sven Hörnlein per Freistoß sogar noch der 3:2-Siegtreffer für die Gäste (90.+1). „Mehr als unverdient, weil Munderloh einfach nicht stattgefunden hat. Das Ergebnis spiegelt nicht wider, was die Mannschaft geleistet hat“, ärgerte sich HTB-Coach Jörg Peuker.

VfR Wardenburg – VfL Wildeshausen II 4:1 (1:1): Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen durch Sven Flachsenberger früh mit 1:0 in Führung (7.). „Anschließend haben wir es versäumt, das 2:0 und vielleicht sogar das 3:0 nachzulegen“, erklärte Matthias Ruhle, der den abwesenden VfL-Coach Arend Arends vertrat. Stattdessen fingen sich die Krandel-Kicker unmittelbar vor der Pause das 1:1 durch Dennis Böden (45.). Nach Wiederbeginn hatte Christoph Cebulla die Riesenchance zur erneuten VfL-Führung. Stattdessen erzielte Tim Conring im Gegenzug das 2:1 für den Tabellendritten (53.). „Wardenburg ist dann immer stärker geworden“, berichtete Ruhle. Conring (58.) und Böden (71.) nutzten zwei individuelle Fehler des Tabellenvorletzten, um auf 4:1 zu erhöhen.

KSV Hicretspor – FC Huntlosen 0:2 (0:0): „Die Luft ist raus. Trotzdem kann man so ein Spiel auch etwas anders angehen“, sagte Andree Höttges. Außer dem Ergebnis und dem Wetter konnte Huntlosens Coach der Partie nur noch einen weiteren positiven Aspekt abgewinnen: das Comeback von Dennis Jielg. Der Offensivmann hatte vor dem 2:0 zwei Gegenspieler aussteigen lassen, ehe KSV-Keeper Mustafa Yildiz seine Hereingabe ins eigene Tor lenkte (85.). Das 1:0 markierte Felix Dalichau im Anschluss an einen Eckstoß aus dem Gewühl heraus (79.). „Hicretspor hat gut dagegen gehalten und hätte eigentlich einen Punkt verdient gehabt“, meinte Höttges.

TV Dötlingen – Ahlhorner SV 6:2 (3:1): Neun Punkte Vorsprung auf den Tabellenvorletzten VfL Wildeshausen II und die um 21 Treffer bessere Tordifferenz – drei Spieltage vor Schluss sollten die Dötlinger den Klassenerhalt in der Tasche haben. Dabei hatte Trainer Markus Welz vor der Partie noch eine Hiobsbotschaft verdauen müssen: Für Finn Kipper, der sich einen Bänderriss zugezogen hat, ist die Saison gelaufen. Obwohl die Gastgeber nicht ihre beste Leistung zeigten, kamen sie zu einem klaren Sieg. Der überragende Johan Hannink erzielte nicht nur zwei Treffer (40./44.), sondern bereitete noch drei weitere vor. Hanninks WG-Partner Jan Mewis glänzte ebenfalls mit einem Doppelpack (83./90.). Wie der Joker beim Warmmachen angekündigt hatte, traf er auch per Kopf. Außerdem netzten Benjamin Bohrer (21.) und Alec Lüdemann (70.). Für Ahlhorn waren Swen Arkenbout (30.) und Hung Vong Qunc (65.) erfolgreich. Kurios: Schiedsrichter Fred Henschel (TuS Heidkrug) pfiff bereits nach 42 Minuten zur Halbzeit. Nachdem er seinen Irrtum bemerkt hatte, holte er beide Teams aus den Kabinen und setzte die Partie fort. Weil Hannink die Kugel dann aus 20 Metern unter die Latte hämmerte, gingen die Platzherren mit einer 3:1- statt einer 2:1-Führung in die Pause.

TSV Ippener – SVG Berne 4:1 (2:0): Die Ippeneraner kontrollierten das Geschehen von der ersten bis zur letzten Sekunde. „Von Berne war kein Lebenszeichen zu sehen. Wir hätten vielleicht sogar noch ein paar Tore mehr schießen müssen, aber insgesamt war das in Ordnung“, meinte TSV-Coach Chawkat El-Hourani. Zana Ibrahim per Strafstoß nach Foul an Miki Blümel (22.) und Blümel mit einem schönen 18-Meter-Schuss (33.) trafen zur 2:0-Halbzeitführung. Ali Hazimeh (79.) und Bassel Ibrahim (87.) erhöhten nach dem Seitenwechsel auf 4:0. Auch diese beiden Treffer hatte Blümel vorbereitet. Kurz vor Schluss sprang Lamin Sillah der Ball im Strafraum an die Hand. Sebastian Gonschorek nutzte den fälligen Elfmeter zum 1:4 (89.). - mar