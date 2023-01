Wildeshauser A-Junioren machen ausgerechnet im Finale ihr schlechtestes Spiel

Von: Sven Marquart

Teilen

Endstation Halbfinale: Die Wildeshauser B-Junioren um Erodit Stublla (am Ball) verpassten das Endspiel. © Sven Marquart

Landkreis – Die A- und B-Junioren des JFV Delmenhorst haben die Futsal-Turniere des Fußballkreises Oldenburg-Land/Delmenhorst gewonnen und sich damit für die Bezirksmeisterschaft in Lutten qualifiziert. Die U 19 des Jugendfördervereins bezwang in der Wildeshauser Gymnasiumsporthalle das Team von Gastgeber VfL Wildeshausen im Endspiel mit 3:0. Die Delmenhorster U 17 triumphierte in Wüsting mit 4:1 über Finalgegner VfL Stenum.

A-Junioren

Der VfL Wildeshausen startete mit einem ungefährdeten 2:0-Erfolg über die JSG Großenkneten in das Turnier. Anschließend rangen die Krandel-Kicker dem favorisierten JFV Delmenhorst trotz eines 0:1-Rückstandes ein 1:1 ab. „Am Ende haben beide Mannschaften mit offenem Visier gespielt und hätten noch ein Tor machen können“, berichtete VfL-Coach Stephan Strenger. Letztlich blieb es beim Remis. Mit einem laut Strenger auch in der Höhe verdienten 4:1 über den TuS Heidkrug sicherte sich seine Crew den Gruppensieg.

Im Halbfinale behaupteten sich die Wildeshauser um den starken Tim Weitkuhn mit 3:0 gegen den TSV Ganderkesee. „Bis dahin lief das Turnier für uns optimal – leider haben wir ausgerechnet im Finale unser schlechtestes Spiel gemacht“, bedauerte Strenger. Der JFV Delmenhorst, der sich im Semifinale mit 2:0 gegen den VfL Stenum durchgesetzt hatte, behielt diesmal mit 3:0 die Oberhand. „Der JFV war klar besser und hat verdient gewonnen“, zeigte sich Strenger als fairer Verlierer.

Ergebnisse A-Junioren Gruppe A: JFV Delmenhorst – TuS Heidkrug 0:0, JSG Großenkneten – VfL Wildeshausen 0:2, VfL Wildeshausen – JFV Delmenhorst 1:1, TuS Heidkrug – JSG Großenkneten 1:3, JSG Großenkneten – JFV Delmenhorst 0:1, VfL Wildeshausen – TuS Heidkrug 4:1 1. VfL Wildeshausen 7:2 7

2. JFV Delmenhorst 2:1 5

3. JSG Großenkneten 3:4 3

4. TuS Heidkrug 2:7 1

Gruppe B: JSG Wardenburg – SG Delmenhorst 3:0, TSV Ganderkesee – VfL Stenum 0:2, VfL Stenum – JSG Wardenburg 3:0, SG Delmenhorst – TSV Ganderkesee 1:3, TSV Ganderkesee – JSG Wardenburg 3:0, VfL Stenum – SG Delmenhorst 7:0 1. VfL Stenum 12:0 9

2. TSV Ganderkesee 6:3 6

3. JSG Wardenburg 3:6 3

4. SG Delmenhorst 1:13 0

Halbfinale: VfL Wildeshausen – TSV Ganderkesee 3:0, VfL Stenum – JFV Delmenhorst 0:2 Finale: VfL Wildeshausen – JFV Delmenhorst 0:3

B-Junioren

„Das Halbfinale war das Minimalziel – das haben wir erreicht“, bilanzierte Wildeshausens Trainer Joachim Puchler. In der Runde der letzten Vier unterlag seine Mannschaft dem späteren Sieger JFV Delmenhorst glatt mit 0:3. „Das ist okay. Der JFV war auch klar die stärkste Mannschaft“, meinte Puchler. Die Vorrunde hatten die Kreisstädter als Gruppenzweiter beendet. Neben Siegen gegen den TV Jahn (1:0) und die JSG Großenkneten (2:1) setzte es eine 1:2-Pleite gegen den VfL Stenum. Nach dem schnellen 0:2 stellte Erodit Stublla den Anschluss her und verpasste kurz vor Schluss bei einem krachenden Pfostentreffer nur knapp den möglichen Ausgleich. Einen guten Auftritt attestierte Puchler seinem Keeper Marlon Psarski: „Marlon hatte einige starke Paraden und hat auch sehr gut mitgespielt.“

Ergebnisse B-Junioren Gruppe A: VfL Stenum – JSG Großenkneten 2:1, TV Jahn – VfL Wildeshausen 0:1, VfL Wildeshausen – VfL Stenum 1:2, JSG Großenkneten – TV Jahn 0:2, TV Jahn – VfL Stenum 0:4, VfL Wildeshausen – JSG Großenkneten 2:1 1. VfL Stenum 8:2 9

2. VfL Wildeshausen 4:3 6

3. TV Jahn 2:5 3

4. JSG Großenkneten 2:6 0

Gruppe B: JFV Delmenhorst – SF Wüsting 3:0, TSV Ganderkesee – FC Hude 0:2, FC Hude – JFV Delmenhorst 0:2, SF Wüsting – TSV Ganderkesee 0:3, TSV Ganderkesee – JFV Delmenhorst 0:0, FC Hude – SF Wüsting 3:2 1. JFV Delmenhorst 5:0 7

2. FC Hude 5:4 6

3. TSV Ganderkesee 3:2 4

4. SF Wüsting 2:9 0

Halbfinale: VfL Stenum – FC Hude 2:1, JFV Delmenhorst – VfL Wildeshausen 3:0 Finale: VfL Stenum – JFV Delmenhorst 1:4