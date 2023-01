Personalplanungen des TV Neerstedt sind vor Partie in Osnabrück weit fortgeschritten

Von: Jürgen Prütt

Verabschiedet sich am Saisonende beim TV Neerstedt: Torhüterin Rieke von Seggern zieht im Sommer berufsbedingt nach Regensburg. © Tamino Büttner

Neerstedt – Ein Weggang, zwölf Zusagen und zwei Fragezeichen: Bei den Oberliga-Handballerinnen des TV Neerstedt sind die Personalplanungen für die kommende Saison bereits weit vorangeschritten. Auch Trainerin Cordula Schröder-Brockshus bleibt dem Club aus der Gemeinde Dötlingen weiter erhalten.

Einen Wechsel wird es dagegen auf dem Co-Trainer-Posten geben. Felix Hennken verschlägt es im August beruflich nach Köln. Für ihn kommt Désirée Görzel neu an Bord. Die 44-Jährige ist aktuell noch Co-Trainerin beim Ligarivalen HSG Hude/Falkenburg. Cordula Schröder-Brockshus hatte sich Désirée Görzel schon länger als Co-Trainerin an ihrer Seite gewünscht. „Im letzten Jahr hat es nicht geklappt – nun passt es“, freut sie sich.

„Alle Spielerinnen haben unabhängig von der Ligazugehörigkeit zugesagt“, unterstreicht Cordula Schröder-Brockshus vor der Nachholpartie am Sonntag, 16 Uhr, bei der HSG Osnabrück. Verlassen wird den TV Neerstedt nach dieser Spielzeit Torfrau Rieke von Seggern. „Rieke bastelt derzeit an ihrem Doktortitel. Sie geht im Sommer beruflich nach Regensburg“, nennt Cordula Schröder-Brockshus den Grund für den Abschied der 25-jährigen Keeperin. Wer in der Saison 2023/2024 mit Sina Huntemann das Torhüterinnenduo bildet, ist noch offen. „Wir sind auf der Suche. Finden wir keinen Ersatz, dann könnte Romina Kahler in die Bresche springen“, sagt Cordula Schröder-Brockshus. Berufsbedingt stehen noch Fragezeichen hinter Linksaußen Stefanie Hanuscheck und Rückraumspielerin Anna Rippe. Kreisläuferin „Johanna Stuffel steigt nach ihrer Schwangerschaftspause wieder ein“, erläutert die Hauptübungsleiterin.

Mit dem 29:22 gegen die SG Findorff haben die Neerstedterinnen zuletzt einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf gelandet. Als Tabellenzehnter weisen die Grün-Weißen drei Zähler mehr auf als der TV Dinklage und die SG Findorff auf den beiden Abstiegsrängen. Die HSG Osnabrück (9:17 Punkte) kämpft ebenfalls um den Klassenerhalt. „Da haben wir noch nie gut ausgesehen“, hat Cordula Schröder-Brockshus an die bisherigen Ausflüge in die Friedensstadt keine guten Erinnerungen. Die Mannschaft um Haupttorschützin Lisa Meyer sei „in eigener Halle deutlich stärker als auswärts“, weiß die 29-Jährige.

Verzichten müssen die Gäste im ersten Auswärtsspiel des Jahres auf Katharina Stuffel (krank). „Bei uns ist ein Magen-Darm-Virus unterwegs. Am Donnerstag war nur eine kleine Truppe beim Training. Ich selbst lag auch flach“, berichtet Cordula Schröder-Brockshus. Die Vorbereitung auf die wichtige Partie sei daher schwierig gewesen, verdeutlicht die B-Lizenzinhaberin.