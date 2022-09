Für den TV Neerstedt geht es auch in der neuen Saison um den Klassenerhalt

Von: Jürgen Prütt

Teilen

Stehen mit dem TV Neerstedt vor einer schweren Aufgabe: Co-Trainer Felix Hennken (v. l.) sowie die Neuzugänge Lisa Maus, Alina Windhorst, Noelle Storck und Katharina Stuffel. © Tamino Büttner

Neerstedt – Der Countdown läuft. Am Sonnabend, 10. September, 18 Uhr, bestreiten die Oberliga-Handballerinnen des TV Neerstedt bei der SG Findorff ihr erstes Punktspiel in der Saison 2022/2023. Vor dem Auftakt konnten die Neerstedterinnen beim eigenen Dreierturnier mit den Landesligisten HC Bremen und GW Mühlen noch einmal Selbstvertrauen tanken. „Wir haben beide Duelle recht deutlich gewonnen“, berichtet Cordula Schröder-Brockshus von einer geglückten Generalprobe.

Neerstedts Trainerin muss aber auch eine weitere bittere Pille schlucken. Denn Jette Weiland steht den Grün-Weißen nur noch für die ersten drei Punktspiele zur Verfügung. „Jette studiert ab Oktober in Köln“, bestätigt Cordula Schröder-Brockshus den nächsten personellen Rückschlag.

Nach dem Abschied von Lisa Rangnick, Kirsten Kurok (beide SG SV Friedrichsfehn/TuS Petersfehn), Miriam Müsch (Handballpause) und Nane Steinmann (HSG Grüppenbühren/Bookholzberg) ist der bevorstehende Abgang von Spielmacherin Weiland ein weiterer Schlag ins Kontor. „Auf dem Papier sind wir dann immer noch 17 Spielerinnen. Sharleen Siemers, Fenna van Dreumel und Noelle Storck fallen aber wohl länger aus. Delia Mathieu steigt nach ihrer Schwangerschaft erst zur Rückrunde wieder ein“, zählt Cordula Schröder-Brockshus auf. Personell zwickt es somit gewaltig.

In der vergangenen Saison hat der TV Neerstedt den Verbleib in der Liga auf den allerletzten Drücker geschafft. Anhand der Fakten kann das Ziel auch in der neuen Serie nur Klassenerhalt heißen. „Mit den starken Aufsteigern ATSV Habenhausen und HSG Hunte-Aue Löwen sowie den Drittliga-Absteigern TV Oyten und SV Werder Bremen II hat die Oberliga Nordsee gegenüber dem Vorjahr an Qualität gewonnen“, weiß Cordula Schröder-Brockshus um die Schwere der Aufgabe.

Zum Glück hat sich die Verletzung von Katharina Stuffel aus einem Testspiel gegen die zweite Neerstedter Mannschaft als nicht schwerwiegend herausgestellt. Mit ihrer Schwester Johanna soll die Rückkehrerin im Innenblock der 6:0-Abwehr für die nötige Stabilität sorgen. Im Angriff ist B-Lizenzinhaberin Schröder-Brockshus zum Basteln und Improvisieren gezwungen. Eine Maßnahme: Katharina Stuffel wechselt vom Kreis in den Rückraum. „Vor ihrem Wechsel nach Hude hat Kathi da bei uns in der Jugend auch gespielt“, erläutert Cordula Schröder-Brockshus. Mit Neuzugang Lisa Maus (HSG Hude/Falkenburg) und Johanna Stuffel hat die 29-Jährige noch zwei weitere Spezialistinnen für die Nahwurfzone im Kader. Stefanie Hanuscheck und Nina Sempert links, Naja Albes und Leonie Voigt rechts – auf den Flügeln teilt sich weiterhin ein bewährtes Quartett die Einsatzzeiten.

Bereits im Januar hatte Cordula Schröder-Brockshus bei ihrem Heimatverein für eine weitere Saison zugesagt. Als neuen Co-Trainer (für Andrej Kunz) hat der TV Neerstedt Mitte Juni Felix Hennken präsentiert, der aktuell an seiner C-Lizenz bastelt. Komplettiert wird das Team hinter dem Team beim Vorjahreselften durch Torwarttrainerin Romina Kahler. Gemeinsam mit Cordula Schröder-Brockshus war Kahler 2011 zum TV Oyten gewechselt. Nach elf Jahren bei den „Vampires“ ist Romina Kahler, die in wenigen Tagen ihren 29. Geburtstag feiert, nun wieder zurück in der Heimat.

Vor dem Saisonauftakt bei der SG Findorff bangt Cordula Schröder-Brockshus noch um Stefanie Hanuscheck (Nasenverletzung nach Autounfall) und Nadja Albes (Schulterverletzung aus einem Testspiel beim TV Cloppenburg).

Stenogramm Zugänge: Katharina Stuffel, Lisa Maus (beide HSG Hude/Falkenburg), Alina Windhorst (eigene Zweite), Noelle Storck (SFN Vechta II), Ida Brinkert (Zweitspielrecht eigene A-Jugend) Abgänge: Kirsten Kurok, Lisa Rangnick (beide SG SV Friedrichsfehn/TuS Petersfehn), Nane Steinmann (HSG Grüppenbühren/Bookholzberg), Jette Weiland (ab Oktober Studium in Köln), Miriam Müsch (Handballpause) Kader: Rieke von Seggern, Sina Huntemann - Delia Mathieu, Nadja Albes, Stefanie Hanuscheck, Celina Struß, Jette Weiland, Antonia Kallifidas, Nina Sempert, Sharleen Siemers, Fenna van Dreumel, Anna Rippe, Leonie Voigt Trainerin: Cordula Schröder-Brockshus Co-Trainer: Felix Hennken Torwarttrainerin: Romina Kahler Physiotherapeutin: Marion Evers Saisonziel: Klassenerhalt Favorit: TV Oyten