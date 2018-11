TV Neerstedt kassiert kurz vor Schluss das 21:22

Agnieszka Blacha trat im Derby fünfmal zum Siebenmeter an, konnte aber nur zwei Versuche verwandeln.

Neerstedt - Die Überraschung lag in der Luft. Zur Halbzeit führten die Oberliga-Handballerinnen des TV Neerstedt im Derby gegen die HSG Hude/Falkenburg mit 12:7. Am Ende jubelten dann aber doch die favorisierten Gäste. 22:21 stand es nach 60 Minuten für die HSG. Jessica Galle zeichnete 45 Sekunden vor der Schlusssirene für den entscheidenden Treffer verantwortlich. Zuvor hatten die Neerstedterinnen Kirsten Kurok und Agnieszka Blacha beim Stand von 21:21 jeweils einen Siebenmeter verworfen.

„Natürlich überwiegt die Enttäuschung. Vielleicht hat am Ende auch die Konzentration gefehlt“, gab Neerstedts Trainer Maik Haverkamp zu. Seine Crew hatte nach 45 Minuten noch mit 19:15 vorne gelegen. In der 52. Minute stellte Kirsten Kurok per Siebenmeter auf 21:19. Es sollte jedoch der letzte Treffer für die Grün-Weißen bleiben.

Jessica Galle und Saskia Saß egalisierten im weiteren Verlauf für die HSG Hude/Falkenburg zum 21:21 (56.). Es folgten die eingangs erwähnten verworfenen Siebenmeter, eine Zeitstrafe gegen Delia Mathieu und das Tor zum Endstand durch den insgesamt fünften Treffer von Hudes Spielmacherin. „Viel unglücklicher kann man kaum verlieren“, kommentierte Maik Haverkamp die dramatischen Schlussminuten.

Im ersten Abschnitt sei sein Matchplan voll aufgegangen, berichtete der TVN-Coach. Gegen die 5:1-Deckung seiner Mannschaft habe der Gegner kein Mittel gefunden. „Hudes Angriff agiert viel mit Übergängen. Wir haben dann Mareike Zetzmann aus dem Spiel genommen“, erläuterte Maik Haverkamp.

In der torarmen Anfangsphase ging der Aufsteiger erstmals nach 15 Minuten in Front: Agnieszka Blacha, mit neun Treffern beste Neerstedter Werferin, hatte zum 4:3 eingenetzt. Die Führung baute die Haverkamp-Sieben bis zum Seitenwechsel beständig aus.

Nach Wiederanpfiff wuchs der Vorsprung des Tabellenvorletzten nach einem Treffer von Rechtsaußen Nadja Albes zwischenzeitlich auf sechs Tore an – 13:7 (31.). Letztlich stand der TV Neerstedt dann aber doch mit leeren Händen da. „Wir dürfen jetzt nicht lange der verpassten Chance hinterher trauern“, meinte Maik Haverkamp. „Wir nehmen die positiven Eindrücke mit und schauen nach vorne.“ - prü

TV Neerstedt: von Seggern, S. Huntemann - Blacha (9/2), Albes (4), Kieler (4), Kurok (3/2), Mathieu (1), Sempert, L. Huntemann, Schmidt, Stuffel, Hanuschek.