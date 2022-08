Männer 35 des TV Brettorf geben bei der norddeutschen Meisterschaft keinen Satz ab

Von: Sven Marquart

Norddeutscher Meister: Die Brettorfer Tim Lemke (v. l.), Kai Nordbrock, Björn Abel, Christian Kläner sowie Julian und Jens von Seggern blieben ohne Satzverlust. © TV Brettorf

Brettorf – Nur mit Ach und Krach hatten sich die Männer 35 des TV Brettorf für die norddeutsche Faustball-Meisterschaft in Oldendorf qualifiziert. Nachdem die Crew um Doppelweltmeister Christian Kläner bei der Landesmeisterschaft nicht ihre beste Leistung abrufen konnte und sich mit dem dritten Platz begnügen musste, steigerte sie sich auf regionaler Ebene und sicherte sich ohne Satzverlust den Titel und die damit verbundene Qualifikation für die DM am 10. und 11. September in Offenburg.

Dabei hatten die Brettorfer kurzfristig auf Stefan Nordbrock (Angriff) und Christian Abel (Zuspiel/Abwehr) verzichten müssen. Zudem verletzte sich Björn Abel in der Auftaktbegegnung gegen Niedersachsenmeister MTV Vorsfelde (12:10, 11:8).

Vor allem Hauptangreifer Jens von Seggern spielte in Oldendorf ein herausragendes Turnier und nahm mit seinen Angaben und Rückschlägen die gegnerischen Defensivreihen förmlich auseinander. „Das war von meiner Position aus gut anzugucken“, meinte Brettorfs Abwehrspieler Tim Lemke. Gegen die älteren und personell schlechter besetzten Teams des TuS Hilchenbach (11:5, 11:4) und Braschosser TV (11:6, 11:7) hatten die Brettorfer keine Mühe und ersparten sich als Gruppensieger die Qualifikationsrunde – trotz erträglicher Temperaturen nicht unwichtig.

Im Halbfinale trafen die Schwarz-Weißen auf den ETV Hamburg um ihren Vereinskollegen Lutz Meyer. Den ersten Satz holten sich die Brettorfer mit eigenem Ball mit 11:9, im zweiten gerieten sie mit 6:10 in Rückstand. „Dann hat Jens einen Gang hochgeschaltet, und wir haben sechs Punkte in Folge zum 12:10 gemacht“, berichtete Lemke.

Finalgegner war der MTV Hammah um die beiden ehemaligen Ahlhorner Patrick Baues und Karsten Bilger. Glatt mit 11:8, 11:7 revanchierten sich die Brettorfer für die Halbfinalniederlage bei der Landesmeisterschaft. „Gerade deshalb habe ich nicht damit gerechnet“, freute sich Lemke.