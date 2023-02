Jaron Wawrzinek zeigt großes Kämpferherz

Von: Sven Marquart

Starker Auftritt: Jaron Wawrzinek belegte beim C-Ranglistenturnier in Melle den fünften Platz. © Tamino Büttner

Wildeshausen – Badminton-Ass Jaron Wawrzinek vom SC Wildeshausen hat beim C-Ranglistenturnier in Melle für Furore gesorgt. Nach vier Siegen und nur einer Niederlage belegte der an Position sieben gesetzte Huntestädter den fünften Platz im U 13-Einzel.

Zum Auftakt setzte sich Jaron Wawrzinek klar mit 21:12, 21:7 gegen Tim Schwanke (TSV Adendorf) durch. Anschließend musste sich der Wildeshauser im Viertelfinale dem an Position zwei gesetzten Taiken Egbers (SV Veldhausen 07) mit 9:21, 19:21 geschlagen geben.

In der Trostrunde bewies Jaron Wawrzinek dann ein großes Kämpferherz. In allen drei Matches behielt der Linkshänder in drei Sätzen die Oberhand. Zunächst rang er John Li (Altwarmbüchener BC) nach einem Satzrückstand noch mit 16:21, 21:5, 21:10 nieder. Dann behauptete er sich mit 21:11, 19:21, 23:21 gegen Luca Jager (MTV Nienburg). Zum Abschluss bezwang der Wildeshauser Jinlin Zheng (BC 82 Osnabrück) mit 21:19, 16:21, 21:17.

Nicht ganz so erfolgreich verlief das Turnier für Jaron Wawrzineks Vereinskollegen Arved Horn und Elias Nachtigal.

Arved Horn zog in der ersten Runde der U 15-Konkurrenz gegen Jonte Mensink (TSV Adendorf) glatt mit 19:21, 9:21 den Kürzeren. Im zweiten Match gegen Lennart Duggen (Altwarmbüchener BC) hatte Arved Horn mit 10:21, 15:21 das Nachsehen. In den Platzierungsspielen um die Ränge 13 bis 16 blieb der Brettorfer ebenfalls ohne Satzgewinn. Philipp Kröger (TuS Brietlingen) unterlag er mit 6:21, 10:21 und Justus Lütjen (TSV Wallhöfen) mit 8:21, 13:21.

Elias Nachtigal gelang im U 19-Einzel ebenfalls kein Sieg. Der Kreisstädter war mit einer Zwei-Satz-Niederlage (7:21, 14:21) gegen Tom Burg (TuS Brietlingen) in das Turnier gestartet. Beim folgenden 15:21, 21:15, 16:21 gegen Matti Hildebrandt (TuS Heidkrug) hatte Elias Nachtigal das nötige Matchglück nicht auf seiner Seite. Auch nach dem 18:21, 15:21 im Spiel um Platz 13 musste der Wildeshauser seinem Kontrahenten Patrick Böttcher (VfL Stade) zum Sieg gratulieren.