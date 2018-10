Janowsky und Landgraf patzen vom Punkt

Landkreis - Aus der Traum! Fußball-Kreisligist Harpstedter TB hat den Einzug ins Kreispokal-Halbfinale verpasst. „Und das zurecht! Wir waren dessen nicht würdig“, schäumte HTB-Coach Jörg Peuker im Anschluss an das 7:8 (4:4, 3:3) nach Elfmeterschießen beim Kreisliga-Vorletzten RW Hürriyet.

Dabei hatten die Gäste in der ersten Halbzeit durch einen Doppelpack von Niklas Fortmann (5./19.) mit 2:0 und einen Treffer von Merlin Janowsky (29.) mit 3:1 geführt. Doch Berat Uyar (24.), Milot Ukaj (30.) und Cihad Bayraktaroglu (36.) glichen noch vor der Pause aus. Nach dem Seitenwechel brachte Marik Landgraf den HTB erneut in Front (77.), doch Berat Uyar rettete die Rot-Weißen schließlich ins Entscheidungsschießen (87.). Während Mel Siegenthaler, Nils Klaassen und Onno Bolling für Harpstedt verwandelten, patzten Merlin Janowsky und Marik Landgraf vom Punkt. „Was wir abgeliefert haben, kann ich so nicht akzeptieren, wenn wir schon im Viertelfinale stehen, dürfen wir uns so nicht präsentieren“, meinte Peuker.

Seine Crew befindet sich nach dem Aus in bester Gesellschaft. Denn auch Titelverteidiger SV Atlas II verabschiedete sich durch das 0:3 (0:1) beim Kreisliga-Rivalen TuS Hasbergen aus dem Wettbewerb. Die Treffer für Hasbergen erzielten Jakob Korfmann (10.), Houssein Hazimeh (48.) und Jonas Müller (83.). Keine Blöße gab sich der TuS Heidkrug beim 2:0 (1:0) über den VfR Wardenburg. Lennard Stöver (19.) und Marvin Lohfeld (54.) schossen den Kreisliga-Herbstmeister ins Halbfinale. - mar