Jannik Heuer beim 6:0 des TV Dötlingen extrem giftig

Von: Sven Marquart

Extrem giftig: Dötlingens Stürmer Jannik Heuer belohnte sich für seine gute Leistung mit dem Treffer zum 6:0-Endstand. © Tamino Büttner

Landkreis – Leidensgenossen: Der VfL Wildeshausen II (beim VfR Wardenburg), die Beckeln Fountains (gegen den TV Jahn) und der FC Huntlosen (beim TSV Ganderkesee) kassierten am 24. Spieltag der Fußball-Kreisliga jeweils 1:2-Niederlagen. Dagegen durfte sich der TV Dötlingen über ein 6:0 gegen den KSV Hicretspor freuen.

VfR Wardenburg – VfL Wildeshausen II 2:1 (1:1): In der vergangenen Saison waren die Krandel-Kicker mit 0:10 in Wardenburg unter die Räder gekommen. „Deshalb ist es positiv, dass wir uns jetzt über ein 1:2 ärgern. Denn eigentlich hätten wir einen Punkt verdient gehabt“, sagte VfL-Coach Selcuk Keyik. Allerdings benötigte seine Crew rund eine Viertelstunde, um ins Spiel zu finden und den Respekt abzulegen. Lennart Schönfisch brachte die Gastgeber mit 1:0 in Front (2.). Eine schöne Kombination über Bennet Smolna und Chris Löwe vollendete Jonas Pleus zum 1:1 (33.). Auch in der zweiten Hälfte brauchten die Wildeshauser wieder etwas Anlaufzeit. Das nutzte Maurice Harr, der eine Einzelaktion mit dem 2:1 abschloss (55.). Anschließend entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. In der Nachspielzeit hatte Hauke Glück Pech, dass sein Schuss 20 Zentimeter am Tor vorbeitrudelte.

Beckeln Fountains – TV Jahn 1:2 (0:1): Nach dem Hinspiel (1:7) und dem Kreispokal-Viertelfinale (1:3) verloren die Fountains auch das dritte Duell mit den Delmenhorstern in der laufenden Saison. „Das erste zu Recht, das zweite unglücklich und jetzt unnötig“, meinte Beckelns Übungsleiter Matthias „Jupp“ Büsing: „Jahn hatte zwar mehr Ballbesitz, aber insgesamt war das Spiel ausgeglichen.“ Allerdings bestrafte Alioune Badara Youm gnadenlos zwei Unaufmerksamkeiten des Aufsteigers (14./85.). „Viel mehr hatte Jahn nicht“, meinte Büsing. Jonas Evers köpfte eine Flanke von Eike Büssenschütt zum 1:2 ein (90.+2). Fast wäre Beckeln auch noch der Ausgleich geglückt: Christoph Hartlage zog aus 20 Metern ab, traf aber nur die Latte. Den Abpraller köpfte Jonas Evers als Aufsetzer über das freie Tor (90.+6). „Da hatten wir alle schon die Arme oben“, berichtete Büsing.

TV Dötlingen – KSV Hicretspor 6:0 (3:0): „Das war kein herausragendes Spiel, aber die Gier und Leidenschaft waren wesentlich ausgeprägter als zuletzt“, sagte Dötlingens Trainer Markus Welz. Andreas Kari (15./45.+4) und Julian Eilers (44.) sorgten für die 3:0-Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte der lauffreudige Torjäger Shqipron Stublla, der diesmal im Mittelfeld spielte, auf 4:0 (57.). Einen 18-Meter-Freistoß schickte Bartosz Drozdowski zum 5:0 in den Knick (75.). Mit dem 6:0 belohnte sich der extrem giftige Jannik Heuer für seine gute Leistung im Sturm (81.). „Mit etwas mehr Konzentration müssen wir eigentlich zweistellig gewinnen“, erklärte Welz.

TSV Ganderkesee – FC Huntlosen 2:1 (2:0): „Alle haben mit Herz und Einsatz gespielt – leider waren wir zu fehleranfällig“, bedauerte FCH-Coach Georg Zimmermann. Roberto Elia (11.) und Marko Schrank (19.) profitierten von den Lücken in der Defensive des Schlusslichts – 2:0. Danach stabilisierten sich die Gäste. Matthias Salzenberg, der im Strafraum festgehalten worden war, schnappte sich selbst die Kugel und traf per Foulelfmeter zum 1:2 (87.). „Wenn man das gesamte Spiel betrachtet, hat Ganderkesee verdient gewonnen. Keiner erwartet Schönspielerei. Ich will endlich mal Punkte holen“, sagte Zimmermann, dessen Team nun schon seit 20 Spielen auf einen Sieg wartet.