Jan Hermes hält Ahlhorns Hoffnung am Leben

Von: Sven Marquart

Teilen

Beendete das Derby mit einem Ass: Schlagmann Jan Hermes war Ahlhorns Matchwinner. © Uwe Spille

Ahlhorn – Die Hoffnung lebt: Mit dem 5:3 (8:11, 4:11, 11:7, 11:7, 11:7, 11:5, 9:11, 11:7) beim SV Moslesfehn haben die Erstliga-Faustballer des Ahlhorner SV ihren ersten Saisonsieg gelandet und die – wenn auch geringe – Chance auf den Klassenerhalt gewahrt. Dementsprechend erleichtert zeigte sich hinterher Tim Albrecht. „Uns war klar, dass wir abgestiegen sind, wenn wir verlieren. Tabellarisch sieht es zwar immer noch nicht gut aus. Aber vielleicht geht ja noch was, wenn wir im neuen Jahr noch eine Schippe drauflegen“, sagte Ahlhorns Spielertrainer.

Das ASV-Quintett Jan Hermes, Christoph Johannes, Mats und Tim Albrecht sowie Andrej Macht erwischte einen guten Start und legte im ersten Satz eine 7:3-Führung vor. Allerdings gaben die Gäste den Vorsprung aus der Hand. Moslesfehn holte sich den Durchgang und baute die Satzführung dann auf 2:0 aus. „Da habe ich gedacht: Das wird wieder ein kurzer Abend“, bekannte Tim Albrecht. Der Nationalspieler fühlte sich an die 0:5-Hinspielpleite vor zwei Wochen erinnert. „Aber diesmal haben wir Moral bewiesen und uns ins Spiel gekämpft“, freute sich der 30-Jährige. Sein Team sei „endlich auch mal spielerisch an die Leistungsgrenze gekommen“. Die Sätze drei bis sechs gingen dann an den ASV, der eine 4:2-Führung mit in die zweite Satzpause nahm.

„Moslesfehn ist dann besser aus der Kabine gekommen und hat noch mal alles mobilisiert. Bei uns war der Schwung dann ein bisschen weg“, berichtete Tim Albrecht. Zwar schafften die Hausherren den Anschluss. Doch davon ließen sich die Ahlhorner nicht beirren. Mit einem Angabenass auf die Grundlinie machte Jan Hermes schließlich den Sack zu. „Jan war unser Matchwinner. Er hat viele Punkte aus der Angabe gemacht“, lobte Tim Albrecht seinen Hauptangreifer.