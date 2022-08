VfL Wildeshausen kassiert beim SV Wilhelmshaven kurz vor Schluss das 1:2

Von: Sven Marquart

Agierte vor dem 1:2 zu zögerlich: Wildeshausens Fyonn Rothe (Bild) ließ Flankengeber Dennis Wego einfach gewähren. © Sven Marquart

Wildeshausen – Großer Aufwand, null Ertrag: Durch einen Gegentreffer kurz vor Schluss haben die Landesliga-Fußballer des VfL Wildeshausen ihr Auswärtsspiel beim SV Wilhelmshaven mit 1:2 (0:1) verloren. „Das ist eine unglückliche Niederlage! Ein Unentschieden hätte gepasst“, erklärte VfL-Coach Marcel Bragula.

Nachdem seine Crew in den ersten beiden Saisonspielen gegen GW Firrel und bei Hansa Friesoythe jeweils ein 1:1 geholt hatte, schien es auch vor gut 350 Zuschauern im Jadestadion auf dieses Resultat hinauszulaufen. Doch dann durfte der eingewechselte Dennis Wego vom rechten Flügel ungehindert flanken, und David Jahdadic versetzte den Krandel-Kickern mit einem schönen Kopfball zum 2:1 den K. o. (89.). „Da haben wir richtig läpsch verteidigt“, ärgerte sich Bragula über das zögerliche Defensivverhalten von Fyonn Rothe und Marco Nakelski, die nur nebenher trabten und Flankengeber Wego gewähren ließen.

Diese Situation passte so gar nicht zu dem Auftritt, den die Krandel-Kicker hingelegt hatten. Zunächst waren die Gäste spielbestimmend, versäumten es aber, durch Michael Eberle und Mattes Hehr in Führung zu gehen. Mitte der ersten Halbzeit übernahm der SV Wilhelmshaven die Kontrolle und kam durch einen von Can Blümel verwandelten Handelfmeter zum 1:0 (33.). „Zu meiner Zeit wäre das nicht gepfiffen worden, wenn man den Ball aus nächster Nähe mit 90 Klamotten gegen die Hand bekommt“, fand Bragula die Berührung von Philip Kleingärtner nicht unbedingt strafstoßwürdig.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit zeigten die Wildeshauser für den Geschmack des Trainers „die bisher stärksten 20 Minuten der Saison“. Der eingewechselte Nico Kiesewetter sorgte für Schwung und war auch am Ausgleich beteiligt: René Tramitzke schloss eine einstudierte Freistoßvariante ab, und der Ball sprang vom Innenpfosten an den Körper von SVW-Keeper Radoslav Angelski und von dort zum 1:1 ins Tor (62.). Sturmtank Tramitzke, der schon gegen Firrel und Friesoythe getroffen hatte, war erneut eigens für die Partie aus Oberfranken angereist. „Das ist aller Ehren wert! René hat unermüdlich gefightet“, lobte Bragula seinen Angreifer.

Doch wie schon im ersten Durchgang verlor der VfL dann wieder den Faden – und ging kurz vor Schluss auf die Bretter. „Wir haben dreimal eine gute Leistung gezeigt. Dafür haben wir aber zwei Punkte zu wenig“, überschlug Bragula. Kämpferisch ließ seine Crew keine Wünsche offen. „Aber was ich uns vorwerfen muss: Wir treffen im letzten Drittel zu oft die falschen Entscheidungen und nehmen das Tempo raus, anstatt mit Speed in den Strafraum zu gehen.“

Gar nicht einverstanden war Bragula mit dem Verhalten der Wilhelmshavener Bank. „Was da passiert ist, habe ich so noch nicht erlebt“, schimpfte der 48-Jährige. Bei jeder Entscheidung seien die Emotionen übergekocht. Mehrfach seien Offizielle aufs Spielfeld gerannt und „ständig durch unsere Coachingzone gesprungen“. Insgesamt attestierte der VfL-Coach Schiedsrichter Jan Kruse (TuS Ekern) eine gute Spielleitung. „Aber dass er das nicht unterbunden hat, ist mir unverständlich.“ Nach einer Beleidigung gegen Fyonn Rothe hatte Bragula sogar „kurz überlegt, die Mannschaft vom Feld zu holen“. Wildeshausens Übungsleiter war so angefressen, dass er nach dem Abpfiff den obligatorischen Handschlag verweigerte, der Pressekonferenz fernblieb und sich stattdessen sofort in den Mannschaftsbus verzog.

Stenogramm SV Wilhelmshaven – VfL Wildeshausen 2:1 (1:0) SV Wilhelmshaven: Angelski - Susac, R. Nabel, Osei (58. Wego), Allamushi (90.+1 Suleiman), Blümel (86. Ramadani), Noubam Seuba, Agombire, Jahdadic (90.+3 Ivaniadze), Gruda, Nsah (75. Smidt) VfL Wildeshausen: Göretzlehner - Kleingärtner, Hehr, Abel (46. Kiesewetter), Kant, Eberle, Stolle (80. Nakelski), Tramitzke, Dreher (64. Rothe), Löschner (90. Meyer), Osterloh (68. Kupka) Tore: 1:0 (33./Handelfmeter) Can-Dennis Blümel, 1:1 (62.) René Tramitzke, 2:1 (89.) David Jahdadic Schiedsrichter: Jan Kruse (TuS Ekern)