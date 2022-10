Janek Jacobs tut VfL Wildeshausen weh

Von: Sven Marquart

Setzte Akzente: Oythes Janek Jacobs (r.) im Laufduell mit Wildeshausens Alexander Dreher. Beide kennen sich aus gemeinsamen Cloppenburger Zeiten. © Sven Marquart

Oythe – Bedauernd zog Janek Jacobs die Schultern hoch. „Mehr Glück als Verstand“, sagte der Flügelflitzer des Fußball-Landesligisten VfL Oythe, als er die Gratulation seines ehemaligen Trainers entgegennahm. „Das würde ich nicht unbedingt sagen. Unverdient ist es nicht“, erwiderte Marcel Bragula. Damit lag der Coach des VfL Wildeshausen durchaus richtig.

Oythe hatte das Nachbarschaftsduell mit 3:2 (2:1) gewonnen. Glücklich, weil Stephan Stukenborg den Siegtreffer erst in der Nachspielzeit geköpft hatte (90.+1). Allerdings waren die Gastgeber insgesamt die etwas gefährlichere Mannschaft. Und das wiederum lag hauptsächlich an Jacobs, der seinem Ex-Verein mit einem Treffer und einer Vorlage richtig weh tat.

Hatte Bragula seine Elf nach dem 2:2 gegen den SV Meppen II noch gelobt, tadelte er sie an der Hasenweide wegen ihrer taktischen Undiszipliniertheit. „Ich habe extra noch davor gewarnt, dass wir die Umschaltmomente über Janek Jacobs unterbinden müssen. Im Spiel durfte er dann viel zu oft mit dem Gesicht zum Tor aufdrehen“, rügte der 48-Jährige. Bragula weiß um Jacobs’ Qualitäten, denn bevor der flinke Mittelfeldmann 2016 zum damaligen Oberligisten BV Cloppenburg wechselte, hatte er ihn in Wildeshausen selbst unter seinen Fittichen.

Die erste Kostprobe seines Könnens lieferte Jacobs bereits in der zweiten Spielminute ab, als er eine Hereingabe von Justus Stärk wuchtig zum 1:0 versenkte. „Den muss ich machen. Da stand ich völlig blank“, meinte der 28-Jährige. Nachdem Steven Müller-Rautenberg mit einem tollen Fallrückzieher der schnelle Ausgleich gelungen war (8.), bereitete Jacobs mit einem perfekten Steckpass das 2:1 von Lie Sillah vor (26.). Die Wildeshauser reklamierten vergeblich auf Abseits.

Zur Pause reagierte Bragula und wechselte die linke Hälfte seiner Viererkette (Jendrik Löschner und Fyonn Rothe) aus. „Ich hatte befürchtet, dass wir auf der linken Seite Probleme bekommen. Dass die so groß sein würden, hat mich aber schon überrascht. Oythe hat das gesehen und ausgenutzt“, erläuterte Bragula. Nicht von ungefähr waren beide Gegentreffer über eben jene linke Flanke entstanden. Kurz nach Wiederbeginn kam Jacobs dann mal über die rechte Wildeshauser Seite, wo ihn sein ehemaliger BVC-Spezi Alexander Dreher nicht stoppen konnte. Allerdings zog Jacobs seine Flanke etwa zu dicht vor das Tor, so dass Keeper Niklas Göretzlehner gegen Vincent Warnking parieren konnte (49.). Stattdessen marschierte auf der Gegenseite Michael Eberle in Arjen-Robben-Manier nach innen und traf mit dem linken Fuß herrlich zum 2:2 in den linken Knick (52.).

„Das ist eine ganz bittere Niederlage mit dem Schlussgong. Allerdings hatte Oythe auch die eine oder andere Chance mehr als wir“, räumte Bragula ein. Unter anderem setzte Jacobs die Kugel freistehend über den Querbalken (72.). Bei seinem Team vermisste Bragula das nötige Feuer. „Das war ein bisschen dünn“, fand er. „Zu viele Spieler haben ihre PS nicht auf den Platz gebracht – in so einem engen Spiel ist das tödlich.“ Zudem beklagt Bragula in Alexander Kupka erneut einen Verletzten. Der Mittelfeldspieler verdrehte sich in der 21. Minute das Knie und musste ausgewechselt werden.

Stenogramm VfL Oythe – VfL Wildeshausen 3:2 (2:1) VfL Oythe: Winkler - Holzenkamp, Stärk, Jacobs (90.+4 L. Büssing), Sillah (70. Feldhus), J. Büssing (70. Odabasi), Schmedes, Heseding, Lübberding, Warnking, von Merveldt (62. Stukenborg) VfL Wildeshausen: Göretzlehner - Rothe (46. Theuser), Krumland, Hehr, Müller-Rautenberg (78. Ramke), Radke, Eberle, Kupka (23. Tramitzke), Stolle (88. Berger), Dreher, Löschner (46. Kleingärtner) Tore: 1:0 (2.) Janek Jacobs, 1:1 (8.) Steven Müller-Rautenberg, 2:1 (26.) Lie Sillah, 2:2 (52.) Michael Eberle, 3:2 (90.+1) Stephan Stukenborg Schiedsrichter: Maximilian Nie-Hoegen (ASV Altenlingen)