Israel und Rott verlassen die Matte ungeschlagen

Wildeshausen - Niklas Israel und Artur Rott haben dem Judo Team Wildeshausen zwei Turniersiege beschert: Israel triumphierte beim 25. Heidmühler Judoturnier in der Altersklasse U 10, sein Vereinskollege Rott war bei der zehnten Auflage des Hollager Pokalturniers in der Altersklasse U 18 bis 90 Kilogramm Körpergewicht erfolgreich.

In Schortens war der Nachwuchs in den Altersklassen U 10 und U 12 gefordert. Als erster Wildeshauser musste Niklas Israel in der U 10 auf die Matte. Durch seinen forschen und offensiven Kampfstil brachte der Huntestädter seine Gegner gleich in die Verteidigungshaltung und konnte sie dann durch einige schöne Techniken in die Bodenlage bringen, wo es dann aus seinem Haltegriff kein Entkommen mehr gab. Nach drei gewonnenen Kämpfen war Niklas Israel der erste Platz nicht mehr zu nehmen.

Für Tia Hesse, mit sieben Jahren die jüngste Wildeshauser Starterin, war es der erste Wettkampf überhaupt. Insgesamt musste sie fünf Kämpfe bestreiten. Agierte Tia Hesse anfangs noch etwas zurückhaltend und zaghaft, so nahm sie nach dem dritten verlorenen Kampf und einigen vergossenen Tränen all ihren Mut zusammen. Im vierten Duell zeigte sie eine gute kämpferische Leistung, die mit dem Sieg belohnt wurde. In der folgenden Begegnung war die Kreisstädterin trotz guter Aktionen zwar nicht erfolgreich, konnte mit dem Erreichen des fünften Platzes aber sehr zufrieden sein.

In der U 12 vertraten Emma Bruns, Lisa Kaiser und Kira Liesigk die Farben des Judo Teams. Auch für Emma Bruns war es der erste Wettkampf. Sie setzte von Beginn an auf Angriff und wurde dafür gleich in ihrem ersten Kampf mit dem Sieg belohnt. Im gleichen Pool musste auch Lisa Kaiser antreten, so dass es zum direkten Duell mit ihrer Trainingspartnerin Emma Bruns kam. Das vereinsinterne Duell verlief sehr ausgeglichen, so dass auch nach der Verlängerung noch keine Siegerin feststand. Der notwendige Kampfrichterentscheid fiel dann knapp zu Lisa Kaisers Gunsten aus.

Aufgrund der mehr gesammelten Wertungen belegte Emma Bruns am Ende Platz drei, Lisa Kaiser folgte gleich dahinter auf Rang vier. Kira Liesigk verlor sämtliche Kämpfe und wurde letztlich Dritte in ihrem Dreier-Pool.

Das Turnier in Hollage war den Altersklassen U 15 und U 18 vorbehalten. Aus Wildeshausen waren Rafid Saber-Karit sowie Hadi und Medi Aldaher (alle U 15) am Start. Rafid Saber-Karit konnte von seinen drei Kämpfen einen gewinnen, was allerdings nicht für eine vordere Platzierung reichte. Hadi Aldaher zeigte eine starke kämpferische Leistung, musste allerdings bereits während seines ersten Kampfes die Matte wegen des Verdachts auf eine Gehirnerschütterung verlassen und trat auch danach nicht wieder an. Trotz seines leidenschaftlichen Kampfstils setzte es für Medi Aldaher nur Niederlagen.

Im Gegensatz dazu gewann Artur Rott in der U 18 bis 90 Kilogramm Körpergewicht souverän alle seine Kämpfe und sorgte mit seinem ersten Platz für einen versöhnlichen Abschluss der aus Sicht des Trainers Bernd Zerhusen „verkorksten Teilnahme“ am Hollager Pokalturnier.