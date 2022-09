SG DHI Harpstedt verliert auch drittes Saisonspiel

Von: Sven Marquart

Nicht von Erfolg gekrönt: Harpstedts Sfian Omar (M.) versucht, an JSG-Keeper Finn Hülskamp vorbeizukommen. © Tamino Büttner

Harpstedt/Wildeshausen – Die Leistungen seiner Mannschaft geben Trainer Marius Kossmann weiterhin Rätsel auf. Mit dem 1:4 gegen die JSG Essen/Bevern/Bunnen haben die A-Junioren der SG DHI Harpstedt auch ihr drittes Saisonspiel in der Fußball-Bezirksliga verloren. Dagegen musste der VfL Wildeshausen mit dem 0:1 bei der JSG Neuenkirchen/Vörden seine erste Pleite einstecken.

SG DHI Harpstedt – JSG Essen/Bevern/Bunnen 1:4 (0:2): „Irgendwie ist bei uns der Wurm drin“, haderte Marius Kossmann. Schon kurz nach dem Anpfiff hatte der DHI-Coach bemerkt, „dass motivationsmäßig etwas nicht zu stimmen scheint“. Dabei erkannte er deutliche Parallelen zu den beiden vorangegangenen Spielen gegen die JSG Holdorf/Dinklage/Langenberg (0:4) und JSG Wardenburg (2:3). Mit zwei groben Schnitzern im Mittelfeld begünstigten die Gastgeber die Treffer von Sebastian Oltmanns (30.) und Elias Engelberg (35.) zum 2:0-Pausenstand. Engelberg erhöhte kurz nach Wiederbeginn auf 3:0 (49.). Als Simon Köhler zum 1:3 verkürzt hatte (61.), erwartete Kossmann ein Aufbäumen seiner Crew. „Schließlich war noch massig Zeit.“ Doch nichts dergleichen geschah. Stattdessen stellte Fynn Mesch mit dem 4:1 den alten Abstand wieder her (66.). „Und dann war der Zug abgefahren“, ärgerte sich Kossmann. „Wir wussten, dass wir in dieser Saison nicht die beste Rolle spielen werden. Aber wir verlieren gegen Gegner, gegen die wir nicht verlieren dürfen. So können wir uns nicht verkaufen!“

JSG Neuenkirchen/Vörden – VfL Wildeshausen 1:0 (0:0): Die Wildeshauser konnten nicht an ihre Leistungen vom 5:1 gegen die JSG Großenkneten und 5:2 gegen die JSG Essen/Bevern/Bunnen anknüpfen. Stephan Strenger vermisste bei seinem Team die nötige Laufbereitschaft. „Außerdem waren wir zu weit weg von den Gegenspielern und sind nicht in die Zweikämpfe gekommen“, zählte der VfL-Coach auf. Da bei den Krandel-Kickern aber zumindest die defensive Ordnung stimmte, ging es torlos in die Pause. Zu Beginn des zweiten Abschnitts glaubte Strenger, bei seiner Elf eine leichte Steigerung zu erkennen. Tatsächlich hätte Jannik Stöver den Führungstreffer erzielen können, scheiterte aber an JSG-Keeper Malte Santel. „So geht das normalerweise 0:0 aus“, meinte Strenger. Doch dann verortete Schiedsrichter Franjo Hörnschemeyer ein Foul von Ben Hagedorn innerhalb des Strafraums und zeigte auf den Elfmeterpunkt. Beim Schuss von Arne Möller ahnte VfL-Torhüter Lukas Jeschke die richtige Ecke. „Der war aber zu gut getreten“, räumte Strenger nach dem 0:1 ein (75.). Den möglichen Ausgleich vergab der eingewechselte Kay Thore Dannhorn (80.).