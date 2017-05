Ippeners Abschluss-Schwäche rächt sich auf ganz brutale Art

Wardenburg siegt im Elfmeterschießen / El-Hourani: „Ein geiles Spiel von uns“

+ Hayri Sevimli (rechts, hier gegen VfR-Innenverteidiger Pascal Buchholz), vergab mit diesem Alleingang die beste Ippener-Chance des ersten Durchgangs. - Fotos: Krüger

Wardenburg - Von Cord Krüger. Auf der einen Seite heulte Pascal Götz in den Armen seiner Teamkollegen, 80 Meter weiter vergoss Andreas Böhm Tränen in sein Trikot, dass er sich über den Kopf gezogen hatte. Gegensätzlicher konnten die Gefühle dennoch nicht sein. Götz, Torwart des VfR Wardenburg, hatte im Elfmeterschießen eines spannenden Kreispokal-Finales den Schuss von Ali Hazimeh gehalten und weinte nun vor Glück. Böhm, Kapitän des TSV Ippener, 90 Minuten lang starker Abräumer, Ballverteiler und Passgeber, hatte seinen Elfer zwar sicher verwandelt, doch es reichte nicht. Am Ende jubelte Kreisliga-Konkurrent und Titelverteidiger Wardenburg auf eigenem Platz, und Böhm konnte sich lange nicht beruhigen.