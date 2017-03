Ippener rettet Sieg zu zehnt

harpstedt - Aus Chawkat El-Hourani sprudelte die Freude nur so heraus: „Endlich ein Sieg – und das nach 75 Minuten zu zehnt! Glückwunsch und Kompliment an die ganze Mannschaft“, jubelte der Trainer des Kreisliga-Aufsteigers TSV Ippener am Dienstagabend nach dem 2:1 (2:0)-Derby-Erfolg beim Harpstedter TB. sein Kollege Jörg Peuker war hingegen bedient: „Das war völlig unnötig. Die beiden Gegentore hätten niemals fallen dürfen“, wetterte der HTB-Coach.

Das erste ging auf das Konto von Miki Blümel, der nach einer Ecke plötzlich allein aufs Tor zusteuerte und abschloss (30.). Das zweite gelang Bassel Ibrahim drei Minuten später mit einem Freistoß vom Strafraumeck genau in den Knick. „So einen schießt der nur einmal im Leben“, meinte Peuker. Zuvor hatte Ippeners Alexander Rautenhaus wegen Meckerns die Ampelkarte kassiert (16.), Harpstedt konnte daraus aber trotz guter Chancen von Christian Goritz (17.) und Nils Klaassen (25.) kein Kapital schlagen. Auch nach dem Wechsel ließen die Platzherren noch Gelegenheiten aus. „Wir haben klar das Spiel diktiert“, urteilte Peuker. El-Hourani sah das ein bisschen anders: „Insgesamt hatten wir alles unter Kontrolle, aber am Ende schwanden dann mit zehn Mann natürlich die Kräfte.“

Doch es reichte – wenn auch knapp: Zwei Minuten vor dem Ende bediente Jannis Bunzel Niklas-Marvin Fortmann, der legte sich die Kugel nochmal selbst vor, marschierte durch die Mitte, ließ drei TSV-Akteure stehen und traf zum 1:2. Dieser Anschluss fiel aber zu spät. - ck