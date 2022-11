VfL Wildeshausen erwartet Landesliga-Remiskönige aus Melle

Von: Sven Marquart

Auf der Kippe: Ob Innenverteidiger Philip Kleingärtner gegen den SC Melle 03 auflaufen kann, ist ungewiss. © Sven Marquart

Wildeshausen – Mangelnder Einsatz war den Landesliga-Fußballern des VfL Wildeshausen bei der 0:2-Auswärtsniederlage gegen den VfR Voxtrup wahrlich nicht vorzuwerfen. „Das war ein super Kampfspiel von uns“, sagt Marcel Bragula. Einen ähnlich leidenschaftlichen Auftritt wünscht sich der VfL-Coach von seiner Crew auch im anstehenden Heimspiel gegen den SC Melle 03 (Sonntag, 14 Uhr). „Aber das allein wird nicht reichen – Melle hat nochmal eine ganz andere Qualität“, sagt Bragula.

Einen großen Teil ihrer eigenen Qualitäten konnten die Krandel-Kicker im bisherigen Saisonverlauf nicht in die Waagschale werfen. Was im Wesentlichen am immensen Verletzungspech liegt. „Aber du brauchst eine gewisse PS-Zahl, um in der Landesliga zu überleben“, unterstreicht Bragula. Wenn dann noch – wie jetzt – in Marius Krumland, Mattes Hehr und Christoph Stolle drei „absolute Leistungsträger“ urlaubsbedingt fehlen, sei das „in der Gesamtheit unglücklich“, findet Bragula. Die Spieler hätten beim VfL keine Verträge. Deshalb könne er ihnen nicht verbieten, während der Saison in die Ferien zu fahren. Trotzdem sei er „als Trainer an einem Punkt angelangt, wo man ein Stück weit ins Grübeln kommt“, sagt der 48-Jährige.

Insgeheim hatte Bragula auf eine Rückkehr der verletzten Alexander Kupka und Lennart Osterloh spekuliert. Doch diese Hoffnung hatte sich bereits am Freitag zerschlagen. Bei Philip Kleingärtner wollte der B-Lizenzinhaber das Abschlusstraining abwarten: „Sonst haben wir ein ganz großes Problem.“ Denn als er sich bei der dritten VfL-Mannschaft um Unterstützung bemühte, signalisierte ihm Marcel Hesselmann, dass es nichts mit einem Einsatz werden würde. „Dafür sieht es bei Lukas Schneider gut aus.“ Zudem ist Kevin Radke aus dem Urlaub zurück. „Allerdings war Kevin zehn Tage raus und wird vor dem Spiel nur zweimal trainiert haben.“

Die Gäste aus dem Landkreis Osnabrück sind die Remiskönige der Liga. Nach 15 Spieltagen hat das Team von Trainer Roland Twyrdy bereits neun (!) Unentschieden gesammelt. Unter anderem brachte Melle Spitzenreiter SV Holthausen-Biene den einzigen Punktverlust bei (1:1). Seine einzige Niederlage kassierte der Tabellensechste gegen Frisia Wilhelmshaven (1:4).

Absolute Stammkraft beim SC Melle 03 ist der Ex-Wildeshauser Jan Lehmkuhl. Allerdings rechnet Bragula nicht damit, dass sein ehemaliger Schützling im Krandel auflaufen wird: „Jan heiratet am Samstag. Deshalb glaube ich nicht, dass er spielt.“ Aus dem identischen Grund dürfte auf Wildeshauser Seite Lehmkuhls Zwillingsbruder Ole fehlen. „Melle hatte zwar angefragt, ob wir das Spiel auf Freitagabend vorziehen können, aber das ging wegen der Platzbelegung nicht. Ich hab’ es Jan erklärt, aber das war mir schon unangenehm“, berichtet Bragula.