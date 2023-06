TV Brettorf akzeptiert die Favoritenrolle

Von: Sven Marquart

Teilen

Knieprobleme: Brettorfs Kapitän Malte Hollmann muss weiter pausieren. © Sven Marquart

Brettorf/Ahlhorn – Die Tabelle spricht Bände: Mit 8:2 Punkten führen die Faustballer des TV Brettorf das Klassement der 1. Bundesliga Nord an, während der Ahlhorner SV mit 2:8 Zählern ganz am Ende herumdümpelt. „Deshalb schieben wir die Favoritenrolle gerne an Brettorf“, sagt ASV-Spielertrainer Tim Albrecht vor dem Derby an diesem Freitag, 18.30 Uhr, in Brettorf.

„Das nehmen wir so an“, erklärt Brettorfs Coach Klaus Tabke ohne zu zögern, mahnt aber auch: „Es ist immer noch ein Derby! Ahlhorn wird alles daran setzen, uns zu schlagen und die Klasse zu halten.“ Besonders die „vielen Schwankungen“ beim Landkreisrivalen machen den 58-Jährigen misstrauisch.

Während die Ahlhorner laut Albrecht „mit voller Kapelle“ anreisen, müssen die Gastgeber weiterhin auf ihren Kapitän Malte Hollmann (Knieprobleme) und Abwehrspieler Moritz Cording (Arbeitsunfall) verzichten. Als sechster Mann ist Elias Borchers dabei. „Und eventuell kommt auch noch Lorenz Neu dazu, wenn er es zeitlich schafft“, berichtet Tabke.

Für die Brettorfer geht es im Derby auch um eine möglichst gute Ausgangsposition für die verkürzte Rückrunde, in der die ersten vier Mannschaften um die drei Startplätze bei der DM am 15. und 16. Juli in Unterhaugstett spielen. „Wenn es geht, wollen wir Erster bleiben, denn dann haben wir in der Rückrunde zwei Heimspiele“, erläutert Tabke.

Die Teams auf den Rängen fünf bis acht ermitteln die beiden Absteiger. „Wir müssen sehen, dass wir wieder in Fahrt kommen, an die guten Leistungen vom Berlin-Wochenende anknüpfen und so viele Sätze wie möglich gewinnen – die könnten in der Abstiegsrunde noch wichtig werden“, meint Albrecht. Der Nationalspieler dürfte nach seiner Nominierung für die Heim-WM von 22. bis 29. Juli in Mannheim besonders motiviert sein.

Bereits am Sonntag, 11 Uhr, sind beide Kontrahenten erneut gefordert. Der Ahlhorner SV empfängt den Tabellenvorletzten SV Moslesfehn; der TV Brettorf erwartet den viertplatzierten VfL Kellinghusen.