Imke Schröder erwartet „spannende DM“

Ahlhorner SV trifft auf Meisterschaftsneuling TV Segnitz / Mammutturnier beim VfL Kellinghusen

+ Gibt es wieder Edelmetall? Felicia Gißler (l.) und Janna Köhrmann holten mit dem Ahlhorner SV bei der Heim-DM im vergangenen Jahr die Silbermedaille. Foto: Marquart

Ahlhorn – „Klein trifft Groß“ lautet in diesem Jahr das Motto der deutschen Faustball-Meisterschaft. Denn an diesem Wochenende kämpfen in Kellinghusen nicht nur die jeweils sechs besten Frauen- und Männermannschaften um den DM-Titel, sondern auch 18 Mädchen- und 24 Jungenmannschaften der Altersklasse U 12.