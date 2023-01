TV Brettorf III sendet ein Lebenszeichen

Von: Sönke Spille, Sven Marquart

Teilen

Hochkonzentriert: Brettorfs Carolin Feye lieferte in Abwehr und Angriff eine starke Leistung. © Uwe Spille

Brettorf/Ahlhorn – Dickes Ausrufezeichen in eigener Halle: Die Faustballerinnen des TV Brettorf III haben in der 2. Bundesliga Nord mit zwei Siegen den Kampf um den Klassenerhalt noch einmal extrem spannend gemacht. Zuvor hatte bereits die Brettorfer Zweitvertretung zwei Siege gefeiert und sich damit auf den zweiten Tabellenplatz geschoben.

TV Brettorf III – Ohligser TV II 3:0 (11:6, 11:4, 11:3): Wie schon oft in dieser Saison standen die Vorzeichen für die Brettorferinnen vor dem Spieltag nicht gut. Krankheitsbedingt standen ihnen nur fünf Akteurinnen zur Verfügung, die zum Teil selbst angeschlagen waren. Somit trat der TV Brettorf III in ungewohnter Aufstellung an. Neben Carolin Feye agierte Hannah Meyer im Angriff, dazu kamen Jette Weber (Zuspiel), Maira Kühnel und Annick Schröder (Abwehr). Und: Das Team legte einen perfekten Start in die Begegnung hin. „Wir haben wenige Eigenfehler gemacht und unser Spiel einfach durchzogen“, erzählte Hannah Meyer. Der Plan ging auf. Die 1:0-Satzführung gab die nötige Sicherheit für die weitere Partie, die der TVB glatt in drei Sätzen gewann.

TV Brettorf III – MTV Diepenau 3:1 (11:9, 11:4, 14:15, 11:8): Der MTV musste auf seine etatmäßige Hauptangreiferin verzichten – und das nutzten die Brettorferinnen aus. „Wir sind wieder super ins Spiel gestartet“, berichtete Hannah Meyer. Einzig im dritten Abschnitt hatten die Schwarz-Weißen dabei das Nachsehen. „In diesem Satz haben sich wieder einige Eigenfehler eingeschlichen“, erläuterte Hannah Meyer. Doch die waren pünktlich zu Durchgang vier verflogen. Dafür lieferte Carolin Feye eine sehr konzentrierte Leistung in der Defensive und im Angriff – und der TVB III machte die perfekte Punkteausbeute von vier Zählern perfekt.

TV Brettorf II – Lemwerder TV 3:1 (11:7, 13:11, 6:11, 11:9): Ohne Betreuer Klaus Tabke lief bei der Brettorfer Zweitvertretung gegen Lemwerder nicht viel zusammen. „Wir haben von Anfang an nicht ins Spiel gefunden“, ärgerte sich TVB-Angreiferin Rieke Schwarze. Das einzig Positive dürfte wohl gewesen sein, dass der LTV die Schwächen der Gastgeberinnen nicht nutzen konnten. „Der Ehrgeiz und die Stimmung auf dem Feld haben gefehlt. Wir haben versucht, das Spiel irgendwie durchzubekommen“, erläuterte Rieke Schwarze. Getreu dem Motto „Ein gutes Pferd springt nicht höher als es muss“ (Rieke Schwarze) holte Brettorf trotz des farblosen Auftritts zwei Punkte.

Lemwerder TV – Ahlhorner SV II 0:3 (1:11, 8:11, 11:13): Das Hinspiel hatte der LTV noch mit 3:1 für sich entschieden. „Deshalb habe ich persönlich nicht damit gerechnet, dass wir so klar gewinnen“, bekannte ASV-Trainerin Bianca Nadermann. Sie hatte ihrer Crew verordnet, den Gegner zum Laufen zu bringen. „Und das hat funktioniert“, freute sie sich. Nach dem Erfolg ist den Ahlhornerinnen der vierte Tabellenplatz nicht mehr zu nehmen. „Unser Ziel war es, nicht abzusteigen – und das haben wir doppelt und dreifach erreicht“, betonte Bianca Nadermann.

TV Brettorf II – Ahlhorner SV II 3:1 (11:4, 12:10, 6:11, 11:6): Die Brettorferinnen zeigte eine komplett andere Leistung als im ersten Spiel. Das war auch zwingend erforderlich. Denn der ASV konnte einmal mehr auf Imke Burfeind zurückgreifen. Die routinierte Angreiferin trumpfte groß auf. „Sie hat echt eine Topleistung gezeigt“, lobte Rieke Schwarze, die wie Burfeind das Faustballspielen beim MTSV Selsingen lernte. Der TVB setzte eine geschlossene Mannschaftsleistung dagegen. „Jeder hat den einen Schritt mehr gemacht. Wir konnten fast alle kurz gespielten einsammeln und waren auch an den gut platzierten langen Bällen dran“, sagte Rieke Schwarze. Für ihre ehemalige Vereinskollegin war es der vorerst letzte Auftritt im ASV-Trikot. In wenigen Tagen zieht Imke Burfeind mit ihrem Ehemann Benjamin für zunächst drei Jahre in die USA. Sie wird der ASV-Reserve fehlen. „Wie Imke die jungen Spielerinnen mitgezogen hat, zeigt, dass Faustball ihr Leib und Leben ist“, sagte Bianca Nadermann. Doch auch als der ASV den Satzanschluss hergestellt hatte, gab Brettorf die passende Antwort. „In diesem Spiel haben wir alles abgerufen, was in uns steckt.“ In der Tabelle belegt der TVB II nun den starken zweiten Tabellenplatz – und hat noch zwei Begegnungen mehr in der Hinterhand als die Konkurrenz. Die Nachholspiele gegen den Ohligser TV II und den Hammer SC 08 gehen am kommenden Sonntag, 29. Januar, 11 Uhr, über die Bühne.