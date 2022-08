Harpstedter TB II verspricht sich einiges von seinen Nachwuchskräften

Von: Carsten Drösemeyer

Teilen

Auf ihn wird es ankommen: Lukas Idel (vorne) trägt als Abwehrchef des Harpstedter TB II Verantwortung. © Tamino Büttner

Harpstedt – Auch die kommende Saison in der 1. Fußball-Kreisklasse wird für den Harpstedter TB II wieder unter dem Motto „Jugend forscht“ stehen. Wie jedes Jahr geht es für Trainer Dirk Lenkeit in erster Linie darum, Talente an die erste Mannschaft in der Kreisliga heranzuführen. Zum Klassenerhalt sollte es zudem reichen. Ein Team aus der 2. Kreisklasse wäre als Unterbau und Talentschmiede natürlich deutlich ungeeigneter.

Doch angesichts der Vielzahl an vielversprechenden Youngsters sollte Harpstedts Reserve auch nicht in den Abstiegskampf involviert werden. Wobei Lenkeit lieber nicht den Tag vor dem Abend loben möchte: „Mit Wildeshausen III kommt ein starker Aufsteiger hinzu, und auch sonst war die 1. Kreisklasse in den vergangenen Jahren immer recht ausgeglichen besetzt. Aufpassen müssen wir schon.“ Sicherlich der richtige Ansatz. Vorsicht ist bekanntlich die Mutter der Porzellankiste.

Aber zu klein muss sich der HTB nun auch nicht machen. Schließlich kann Harpstedt in Abwehrchef Lukas Idel und Routinier Kevin Lautenschläger auf zwei erfahrene Anführer vertrauen, die in der Defensive den Laden zusammenhalten sollen.

Darüber hinaus rücken gleich sechs A-Jugendtalente auf, von denen sich Lenkeit einiges verspricht: „Jannik Wessel, Daniel Döhle sowie Noah Wehrmann plane ich fürs Mittelfeld ein, Hannes Würdemann und Nils Döhle verstärken den Sturm, und Thorin Dierssen sehe ich in der Innenverteidigung. Das sind richtig gute Jungs, die uns auf alle Fälle helfen werden.“

Nicht mehr helfen kann hingegen Mittelfeldmotor Rene Kube. „Leider ist Rene in die Erste gewechselt“, seufzt Lenkeit: „Aber dafür konnten wir die Meyer-Brüder Sören und Henning reaktivieren. Sören hat seine Stärken im Mittelfeld, und Henning wird im Sturm für Torgefahr sorgen.“

Klingt doch gar nicht schlecht. Natürlich dürfte der Abgang von Kube schmerzen, doch demgegenüber stehen satte neun Neuzugänge. Vom großen Kader könnten die Harpstedter sicherlich noch profitieren. Corona ist schließlich nicht aus der Welt, und Verletzungen sowie Sperren treten im Laufe einer Saison auch auf.

Gerade im Kampf um den Klassenerhalt kann das einem auf Kante genähten Kader das Genick brechen. Aber davon ist der HTB ja entfernt, so dass Lenkeit vorsichtig optimistisch in die Zukunft blickt: „Wenn wir die ganze Saison hindurch ein komfortables Polster zur Abstiegsregion aufweisen und darüber hinaus unsere Talente weiterentwickeln, dann bin ich zufrieden.“

Sollte machbar sein. Mit dem routinierten Duo Idel/Lautenschläger als „Herbergsvätern“ sowie einer Vielzahl an ausbaufähigen Jungspunden müsste Lenkeit die HTB-Reserve souverän zum Klassenerhalt führen können.

Stenogramm

Zugänge: Jannis Bunzel (eigene Erste), Thorin Dierssen, Daniel Döhle, Nils Döhle, Noah Wehrmann, Jannik Wessel, Hannes Würdemann (alle SG DHI Harpstedt A-Junioren), Henning Meyer (reaktiviert), Sören Meyer (TSV Ippener II) Abgänge: Rene Kube (eigene Erste), Luca Müller (pausiert) Kader: Tor: Ole Grabowski - Abwehr: Abubakar Atjan, Matthes Brand, Jannis Bunzel, Thorin Dierssen, Henrik Gröper, Lukas Idel, Kevin Lautenschläger, Jelko Meyer, Steffen Meyer, Thimo Padeken - Mittelfeld: Murad „Cano“ Ali, Tim Bösemann, Daniel Döhle, Matti Ertel, Hendrik Glück, Tilmann Kraft, Janek Lambertz, Sören Meyer, Marlo Schoppe, Lasse Thielsch, Moritz Uhlenwinkel, Noah Wehrmann, Jannik Wessel, Michael Würdemann - Angriff: Nils Döhle, Hendrik Kraft, Henning Meyer, Lennard Radtke, Hannes Würdemann Trainer: Dirk Lenkeit (seit Mai 2021) Co-Trainer: Michael Würdemann Saisonziel: Platz im Tabellenmittelfeld Favoriten: SV Tungeln, TSV Ippener, VfL Wildeshausen III, SV GW Kleinenkneten