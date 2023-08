Starker FC Hockensberg verpasst Pokalcoup

Von: Sven Marquart

Draufgehen lohnt sich: Spielertrainer Tobias Kern (r.) spitzelt Hudes Innenverteidiger Julian Jungsthöfel den Ball weg und trifft zum 1:0 für Außenseiter FC Hockensberg. © Sven Marquart

Landkreis – Mit einer Vier-Tore-Gala hat Matthias Ideker den TSV Ippener in die dritte Runde des Fußball-Kreispokals geschossen. Beim 4:1-Zweitrundensieg über die Beckeln Fountains stürzte der Angreifer die Abwehr des favorisierten Kreisligisten von einer Verlegenheit in die nächste. Auch der FC Hockensberg aus der 4. Kreisklasse durfte lange auf eine Pokalüberraschung hoffen, musste sich dem Kreisligisten FC Hude II trotz zweimaliger Führung aber letztlich mit 2:4 geschlagen geben. Im Duell zweier Teams aus der 1. Kreisklasse gab der SV GW Kleinenkneten gegen den SV Atlas III einen 2:0-Vorsprung aus der Hand, kassierte in der Nachspielzeit das 2:2 und verlor schließlich mit 4:5 im Elfmeterschießen.

FC Hockensberg – FC Hude II 2:4 (2:1): Von einem Vier-Klassen-Unterschied war nichts zu sehen. Die engagierten Gastgeber lieferten dem Favoriten einen tollen Pokalfight. Spielertrainer Tobias Kern, der seine Crew in der vergangenen Saison mit 40 Treffern zum Meistertitel in der 5. Kreisklasse geführt hatte, war mit seiner Schnelligkeit ein ständiger Gefahrenherd für die unsicher wirkende Huder Hintermannschaft. In der vierten Minute attackierte der 34-Jährige Hudes Innenverteidiger Julian Jungsthöfel und spitzelte ihm den Ball vom Fuß zum 1:0 ins Tor. Nachdem Dominic Brumund mit einem platzierten Flachschuss das 1:1 erzielt hatte (15.), war Kern auch am 2:1 maßgeblich beteiligt: Den schnell ausgeführten Freistoß des landesligaerfahrenen Angreifers lenkte Jungsthöfel unhaltbar ins eigene Tor (42.). Jesko Lampe war hörbar unzufrieden. „Ihr habt einen großen Mund, geht aber jedem Zweikampf aus dem Weg!“, hielt Hudes Trainer seinen Schützlingen in der Halbzeit vor. Sie nahmen sich die Ansprache offenbar zu Herzen und drehten die Partie nach Wiederbeginn mit zwei schnellen Treffern von Justin Rodiek (47.) und Brumund (55.) zum 3:2. Doch die Hockensberger ließen nicht locker. Lukasz Sawicki (62.), Kevin Utech (68.) und Sascha Hurtmanns (86.) verpassten den Ausgleich jeweils nur knapp. Erst kurz vor Schluss sorgte Bastian Scheele mit dem 4:2 für die Entscheidung (89.). Trotzdem war Kern „superstolz“ auf seine Mannschaft: „Wir haben hinten sehr gut gestanden und vorne schön kombiniert. Leider haben wir unsere Chancen in der zweiten Halbzeit nicht genutzt. Am Ende fehlten dann die Kräfte, aber wir trainieren halt nur einmal pro Woche.“ Besonders freute sich Kern über das gelungene Debüt von Neuzugang Mohammad Ahmed im rechten Mittelfeld.

TSV Ippener – Beckeln Fountains 4:1 (2:1): Mann des Spiels war zweifellos Matthias Ideker, der den TSV mit seinem Viererpack (32./45./48./80.) fast im Alleingang in die dritte Runde knipste und Beckelns Abwehr auch sonst vor große Probleme stellte. Zunächst hatte Jonas Evers die Fountains jedoch mit 1:0 in Front gebracht (20.). Neben Ideker glänzte beim Sieger auch Yannis Eger. „Bis zu seiner Auswechslung in der 48. Minute war er der beste Mann auf dem Platz – leider musste er verletzt raus“, lobte TSV-Coach Thorsten Sander seinen Sechser. Auch in Unterzahl – Daniel Timmermann hatte nur 30 Sekunden (!) nach seiner Einwechslung wegen Foulspiels die Rote Karte gesehen (79.) – ließ der Außenseiter nichts mehr anbrennen. „Ippener hat unsere Unsicherheiten gnadenlos ausgenutzt und am Ende verdient gewonnen, weil sie den Sieg mehr wollten“, erklärte „Jupp“ Büsing. Der Fountains-Coach fand lediglich die Leistungen von Mittelfeldspieler Christoph Hartlage und Rechtsverteidiger Max Würdemann „noch einigermaßen in Ordnung“.

SV GW Kleinenkneten – SV Atlas III 4:5 (2:2, 2:0) nach Elfmeterschießen: Kleinenknetens 2:0-Führung durch Sebastian Bartelt (18.) und Patrick Zikura (34.) war schmeichelhaft. „Wir waren überhaupt nicht auf dem Platz“, ärgerte sich SC-Coach Sascha Albers, der bei seiner Elf die nötige Körperspannung und den Einsatzwillen vermisste. Trotzdem steuerten die Grün-Weißen auch nach dem Platzverweis von Jan Taute (Nachtreten/55.) geradewegs auf die nächste Runde zu. Doch Atlas schaffte die Wende, obwohl Julian Musiol wegen einer Beleidigung ebenfalls die Rote Karte sah (72.). Zunächst verkürzte Florian Bähr auf 1:2 (77.), und mit der letzten Aktion glückte Kendal Jason Elma das 2:2 (90.+4). Angesichts von drei Aluminiumtreffern der Blau-Gelben war der Ausgleich nicht unverdient. GWK-Keeper Niklas Riecken parierte im Elfmeterschießen zwei Delmenhorster Versuche. Dennoch verabschiedeten sich die Gastgeber aus dem Wettbewerb. Während Jan-Kristian Spille und Patrick Zikura verwandelten, scheiterten Florian Oestermann (ans Lattenkreuz), Dennis Spittel (drüber) und Sebastian Bartelt (gehalten) mit ihren Versuchen. Für Atlas waren Willi Möhlenkamp, Marcel Bosse und Kendal Jason Elma vom Punkt erfolgreich. „Ich bin sauer darüber, wie wir aufgetreten sind und enttäuscht, dass wir das 2:0 nicht über die Zeit gebracht haben“, erklärte Albers.

Kreispokal, 2. Runde KSV Hicretspor – TV Jahn 1:7 (1:4) - Tore: 0:1 (2.) Alioune Badara Youm, 0:2 (30.) Alioune Badara Youm, 0:3 (33.) Marc Pawletta, 1:3 (36.) Mustafa Yildiz, 1:4 (37.) Enrico Köhler, 1:5 (69.) Tom Bockmeyer, 1:6 (84.) Tom Bockmeyer, 1:7 (85.) Marc Pawletta TuS Heidkrug II – TuS Hasbergen 0:4 (0:3) - Tore: 0:1 (4.) Meik Rohaczynski, 0:2 (22.) Marvin Bartels, 0:3 (37.) Arian Selignow, 0:4 (68.) Marvin Bartels SV Rethorn – Bookholzberger TB 1:11 (1:4) - Tore: 0:1 (1.) Paul Kohlschein, 1:1 (9.) Malte Scheid, 1:2 (12.) Jan Rüdebusch, 1:3 (16.) Julius Beckmann, 1:4 (23.) Devrim Onglu, 1:5 (50.) Julius Beckmann, 1:6 (53.) Daniel Suderburg, 1:7 (69.) Julius Beckmann, 1:8 (70.) Gabriel Kaya, 1:9 (71.) Tobias Isermann, 1:10 (80.) Tobias Isermann, 1:11 (83.) Paul Kohlschein SV Achternmeer – VfL Stenum II 1:3 (1:0) - Tore: 1:0 (24.) Philip Dienst, 1:1 (61./Eigentor) Cedric Frank, 1:2 (70.) Oscar Oetjen, 1:3 (86.) Bjarne Brokate TV Munderloh – TV Dötlingen 5:0 (2:0) - Tore: 1:0 (4.) Michel Lüers, 2:0 (16.) Michel Lüers, 3:0 (63.) Johan Hannink, 4:0 (73.) Johan Hannink, 5:0 (77.) Michel Lüers FC Huntlosen – VfR Wardenburg 0:1 (0:1) - Tore: 0:1 (37.) Nexhdet Berisha SV Tur Abdin II – TSV Großenkneten II 6:0 (1:0) - Tore: 1:0 (30.) Yasin Gök, 2:0 (48.) Shewket Barakat Osef, 3:0 (54.) Shewket Barakat Osef, 4:0 (70.) Shewket Barakat Osef, 5:0 (77.) Shewket Barakat Osef, 6:0 (90.) Shewket Barakat Osef SF Littel – Delmenhorster TB 0:6 (0:2) - Tore: 0:1 (12.) Max Wichmann, 0:2 (26.) Max Wichmann, 0:3 (58.) Max Wichmann, 0:4 (63.) Torben Hansen, 0:5 (81.) Max Wichmann, 0:6 (88.) Max Wichmann TuS Vielstedt – SC Dünsen 1:2 (0:1) - Tore: 0:1 (13./Foulelfmeter) Philipp Karthäuser, 1:1 (59.) Max-Sebastian Lund, 1:2 (70.) Dennis Schadwinkel FC Hockensberg – FC Hude II 2:4 (2:1) - Tore: 1:0 (4.) Tobias Kern, 1:1 (15.) Dominic Brumund, 2:1 (42./Eigentor), Julian Jungsthöfel, 2:2 (47.) Justin Rodiek, 2:3 (55.) Dominic Brumund, 2:4 (89.) Bastian Scheele SF Wüsting – SV Tungeln 5:3 (1:1, 0:1) nach Elfmeterschießen - Tore: 0:1 (40./Strafstoß) Dennis Brake, 1:1 (90.+2) Viktor Stetinger - Elfmeterschießen: Jörn Lohmüller, Viktor Stetinger, Niklas Pook und Jewgeni Plushnikow für Wüsting, Pascal Buchholz und Erhan-Nico Ache für Tungeln TSV Ippener – Beckeln Fountains 4:1 (2:1) - Tore: 0:1 (20.) Jonas Evers, 1:1 (32.) Matthias Ideker, 2:1 (45.) Matthias Ideker, 3:1 (48.) Matthias Ideker, 4:1 (80.) Matthias Ideker SV GW Kleinenkneten – SV Atlas III 4:5 (2:2, 2:0) nach Elfmeterschießen - Tore: 1:0 (18.) Sebastian Bartelt, 2:0 (34.) Patrick Zikura, 2:1 (77.) Florian Bähr, 2:2 (90.+4) Kendal Jason Elma - Elfmeterschießen: Patrick Zikura und Jan-Kristian Spille für Kleinenkneten, Willi Möhlenkamp, Marcel Bosse und Kendal Jason Elma für Delmenhorst Borussia Delmenhorst – TV Falkenburg 2:13 (1:6) - Tore: 1:0 (5.) Nils Fastenau, 1:1 (13.) Christian Fitzgibbon, 1:2 (14.) Moritz Müller, 1:3 (18.) Christian Fitzgibbon, 1:4 (29.) Christian Fitzgibbon, 1:5 (35.) Dominique Streif, 1:6 (44./Eigentor) Maik Ebel, 1:7 (52.) Lennart Höpker, 1:8 (59.) Lennart Höpker, 1:9 (70.) Finn Leesch, 2:9 (71.) Nils Fastenau, 2:10 (81.) Lennart Höpker, 2:11 (83.) Janne Deik Brinkmann, 2:12 (87.) Janne Deik Brinkmann, 2:13 (88.) Moritz Müller TSV Ganderkesee – Ahlhorner SV 2:3 (0:1) - Tore: 0:1 (24.) Martin-Patrick Luschnat, 0:2 (59.) Andrei-Alexandru Prundeanu, 0:3 (66.) Khaled El-Kassar, 1:3 (70./Eigentor) Rico Lüdtke, 2:3 (78.) Roberto Elia SV Baris – VfL Wildeshausen II (Dienstag, 5. September, 19.30 Uhr) 3. Runde Dienstag, 12. September, 19.30 Uhr TSV Ippener – SF Wüsting

SC Dünsen – TuS Hasbergen

VfL Stenum II – Sieger SV Baris/VfL Wildeshausen II SV Tur Abdin II – TV Falkenburg

Mittwoch, 13. September, 19.30 Uhr TV Jahn – TV Munderloh

Delmenhorster TB – VfR Wardenburg

Ahlhorner SV – FC Hude II

SV Atlas III – Bookholzberger TB