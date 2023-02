Wildeshausens Stürmer Nico Kiesewetter droht das Karriereende: „Ich will noch einmal auflaufen“

Von: Julian Diekmann

Im Spiel gegen den SV Meppen II Ende August hatte Nico Kiesewetter (am Ball) seinen letzten Auftritt im Trikot des Landesligisten VfL Wildeshausen. Der Stürmer steht vor seinem Karriereende, plagt sich seit Monaten mit einer hartnäckigen Schambeinentzündung herum. © Mar

Erst im Sommer wechselte er zum Fußball-Landesligisten VfL Wildeshausen. Wenige Monate später steht Nico Kiesewetter vor dem bitteren Karriereende. Der Stürmer plagt sich seit Monaten mit einer hartnäckigen Schambeinentzündung herum.

Wildeshausen – Sein letztes Ligaspiel absolvierte er Ende August in der Heimpartie gegen den SV Meppen II. „Ich hatte die Verletzung schon in den Spielen vor der Meppen-Begegnung gespürt. Es war aber nicht akut“, berichtet Kiesewetter: „Anfang September ist es jedoch schlimmer geworden. Da habe ich vom Arzt dann die Diagnose bekommen.“

Bei manchen dauert es nur ein paar Wochen, bei anderen zwölf Monate – oder länger.

Seitdem fehlt der verletzungsanfällige Angreifer im Team von Trainer Marcel Bragula. Wie lange er ausfällt, können ihm selbst die Ärzte nicht sagen. „Bei manchen dauert es nur ein paar Wochen, bei anderen zwölf Monate – oder länger“, erklärt Kiesewetter: „Anfang Januar ist es bei mir sogar etwas schlimmer geworden. Mittlerweile geht es mir aber schon wieder besser, sodass ich bald mit dem individuellen Lauftraining beginnen kann.“

Um dann auf sein großes Ziel hinzuarbeiten. „Ich will in dieser Saison unbedingt noch einmal für Wildeshausen auflaufen“, sagt Kiesewetter mit fester und überzeugender Stimme: „Und wenn es nur zehn Minuten und mit Schmerzen sind. Ich habe nicht vor, von der Seitenlinie aus abzutreten.“

Im März steht die nächste Untersuchung an. Wenn er dann das „Go“ von seinen Ärzten bekommen sollte, will Kiesewetter einen letzten Angriff nehmen, ehe sein Vertrag im Sommer ausläuft und er seiner Fußballschuhe vorerst an den Nagel hängt. „Ich höre im Sommer definitiv auf. Egal, ob fit oder nicht. Mindestens für ein Jahr, eher zwei. In der Zeit werde ich ganz genau auf meinen Körper hören. Und dann schaue ich in aller Ruhe, ob ich noch mal einen neuen Anlauf nehme. Oder es mit dem Fußball sein lasse. Aktuell konzentriere ich mich aber ausschließlich auf mein Mini-Comeback.“

Spätestens im Mai will er wieder ins Training einsteigen. Um dann ein letztes Mal das Wildeshauser Trikot überzustreifen . . .