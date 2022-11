Max Hülsmann fehlt TV Neerstedt im wichtigen Heimspiel gegen HSG Bützfleth/Drochtersen

Von: Jürgen Prütt

Da tut’s weh: Max Hülsmann zeigt Physiotherapeutin Claudia Kasper sein lädiertes Knie. Die Verletzung hatte sich der Linkshänder beim erfolgreichen Kempatrick zum 17:16-Halbzeitstand in Schwanewede zugezogen. © Sven Marquart

Neerstedt – Drei Spiele musste Handball-Verbandsligist TV Neerstedt auf seinen gesperrten Regisseur Andrej Kunz verzichten. Die Bilanz: zwei Niederlagen, ein Unentschieden. Im Heimspiel gegen Tabellenschlusslicht HSG Bützfleth/Drochtersen an diesem Samstag, 19.30 Uhr, ist Kunz nun ebenso wieder an Bord wie der zuletzt krankheitsbedingt fehlende Keeper Lukas Oltmanns.

Mit den beiden zurückkehrenden Kapitänen gehen die Grün-Weißen als Favorit in das Duell mit dem Aufsteiger. Allerdings muss Trainer Andreas Müller mit dem jungen Linkshänder Max Hülsmann auch einen bitteren Ausfall vermelden. Neerstedts „Rookie“ der Saison (65 Treffer in neun Spielen) hat sich in der Vorwoche bei der Niederlage in Schwanewede am Knie verletzt. „Eine genaue Diagnose steht noch aus. Wir können nur abwarten“, sagt Müller. Auf seine beiden Standby-Linkshänder Michael Uken und Mirko Reuter kann Neerstedts Coach nicht zurückgreifen. „Beide haben private Termine“, erläutert er.

Die letzten Spiele seien aufgearbeitet, versichert Müller. „Wir haben uns den bis dato einzigen Sieg der Bützflether beim VfL Fredenbeck II auf Video angeschaut“, berichtet der Bookholzberger. Seine Crew sei „gebrieft“. Es gebe keine zwei Meinungen: „Die Punkte müssen her.“ Mit einem Erfolg würde der TV Neerstedt seinen Platz im Mittelfeld der Tabelle festigen. „Bei einer Niederlage rückt der Gegner bis auf zwei Punkte heran“, unterstreicht Müller die Bedeutung der Partie. Dabei setzt der 45-Jährige auf die Achse Andrej Kunz/Julian Hoffmann. Beim unglücklichen 30:32 in Schwanewede präsentierte sich Hoffmann in Topform. Dem Kreisläufer gelangen in der „Heidehölle“ zehn Treffer.

Die HSG Bützfleth/Drochtersen blickt auf turbulente Wochen zurück. Nach dem zweiten Spiel hatte Maximilian Bock überraschend den Trainerposten geräumt. Einen Nachfolger zu präsentieren, gestaltete sich schwierig. In Daniel Fehse ist dieser inzwischen gefunden. Im ersten Spiel unter dem ehemaligen Bundesliga-Akteur (VfL Fredenbeck, TSV Ellerbek) feierte die HSG im prestigeträchtigen Derby beim VfL Fredenbeck II gleich einen 26:25-Erfolg. Die drei folgenden Partie unter Fehse gingen dann allerdings verloren.