Andreas Müller sieht Umbruch beim Handball-Verbandsligisten TV Neerstedt als Chance

Von: Jürgen Prütt

Fiebern dem Saisonstart entgegen: Neerstedts Coach Andreas Müller (r.), Co-Trainer Dirk Maske (v. l.) und Torwarttrainerin Romina Kahler mit den Neuzugängen Mike Krause, Stjorven Schröder und Max Hülsmann. © Tamino Büttner

Neerstedt – Beim Handball-Verbandsligisten TV Neerstedt hat sich nach der Saison 2021/2022 personell einiges getan. Erfahrene Recken wie Thomas Schuetzmann, Eike Kolpack und Michael Siemer haben ihren Abschied verkündet. Mit einer verjüngten Crew startet Trainer Andreas Müller an diesem Sonnabend, 19.30 Uhr, in das Heimspiel gegen den OHV Aurich II und die neue Saison.

„Die Jungs sind auf einem guten Level. Vor dem Start ist mir nicht angst und bange“, freut sich Müller auf das Duell gegen die Auricher Drittliga-Reserve. Auch die Gäste aus Ostfriesland mussten einige Abgänge verkraften, weiß der B-Lizenzinhaber aus Bookholzberg. „Torwart Frederik Möhlmann hat aufgehört und Haupttorschütze Renke Gronau ist Trainer Patrick Tulikowski zum Elsflether TB gefolgt“, erläutert Neerstedts Coach.

Für den Vorjahresneunten ist die Partie gegen den OHV Aurich II das erste von drei Heimspielen in Folge. Am Dienstag, 20. September, 20 Uhr, kommt Oberliga-Absteiger TSG Hatten-Sandkrug nach Neerstedt. Am Sonnabend, 24. September, 19.30 Uhr, heißt der Gegner MTV Eyendorf. Das erste Auswärtsspiel bestreitet der TV Neerstedt am Sonnabend, 1. Oktober, 18.30 Uhr bei der Eickener SpVg. „Wir wollen uns in den Heimspielen gleich ein kleines Punktepolster verschaffen“, unterstreicht Müller.

Den Abgang der bisherigen Leistungsträger versteht der Übungsleiter als Chance. Spieler aus der Region sollen zukünftig den Kader prägen. „Wir haben nicht wahllos Jungs aus Bremen oder Cloppenburg angesprochen. Fast alle Spieler wohnen in Neerstedt oder in der Nähe. Ich hoffe, dass sich viele Zuschauer in den ersten Spielen vor Ort ein Bild machen“, rührt Müller die Werbetrommel. Durch die neue Altersstruktur – mit 29 Jahren ist Andrej Kunz der älteste Akteur im Kader – habe sich auch der Stil verändert. „Die Jungs wollen 60 Minuten Gas geben“, berichtet Müller.

Ein Gewinner der Vorbereitung ist Max Hülsmann. Der junge Linkshänder, der vom Harpstedter TB in die Gemeinde Dötlingen gekommen ist, überzeugt durch seine enorme Sprungkraft. Fast wie ein Neuzugang ist Jan Niklas Bruning. Nachdem er in der vorigen Spielzeit verletzungsbedingt nur eine einzige Partie bestritten hat, soll Bruning in dieser Saison mit Florian Schrader für die einfachen Tore aus der zweiten Reihe sorgen. Schrader bildet mit Julian Hoffmann auch den Innenblock der 6:0-Deckung. In den Testspielen habe das Duo einen „guten Job“ gemacht, lobt Müller.

Nicht nur im Kader hat sich beim TV Neerstedt einiges geändert. Auch beim Staff tauchen neue Gesichter auf. In eine andere Rolle ist Thomas Schuetzmann geschlüpft: Neerstedts Haupttorschütze der vergangenen Saison zieht inzwischen als Teammanager im Hintergrund die Fäden. Als Co-Trainer fungiert Dirk Maske, und Romina Kahler gibt ihre Erfahrungen aus der Zeit beim TV Oyten als Torwarttrainerin an die Keeper Lukas Oltmanns und Mike Krause weiter. Physiotherapeutinnen sind Claudia Kasper und Leonie Voigt.

Kein Gradmesser war für Müller der 24:21-Erfolg bei der Generalprobe gegen Landesliga-Aufsteiger SFN Vechta. Nach den intensiven Einheiten sei der eine oder andere Spieler „ganz schön platt“ gewesen. Die Resultate aus der Vorbereitung dürfe man ohnehin nicht überbewerten, findet der 45-Jährige. „Wichtig ist der Tag X, da müssen wir uns gut präsentieren.“ Gegen den OHV Aurich II kann Müller nahezu seinen kompletten Kader auf die Platte schicken. Fehlen wird nur Marvin Auffarth, der beim Turnier in Dinklage umgeknickt war.

Stenogramm Zugänge: Max Hülsmann (Harpstedter TB), Stjorven Schröder (eigene Zweite), Mike Krause (HSG Delmenhorst II) Abgänge: Kevin Pecht (HSG Delmenhorst), Thomas Schuetzmann (Karriereende/Teammanager), Eike Kolpack, Michael Siemer (beide Karriereende), Michael Uken (Handballpause) Kader: Lukas Oltmanns, Mike Krause - Florian Schrader, Julian Hoffmann, Marcel Reuter, Felix Hennken, Andrej Kunz, Jan Niklas Bruning, Jakob Poppe, Christoph Steenken, Marvin Auffarth, Max Hülsmann, Stjorven Schröder Trainer: Andreas Müller Co-Trainer: Dirk Maske Torwarttrainerin: Romina Kahler Physiotherapeutinnen: Claudia Kasper, Leonie Voigt Saisonziel: Weiterentwicklung der Mannschaft Favorit: HSG Schwanewede/Neuenkirchen