Hudes Keeper Gundelach schockt Wildeshausen mit spätem 3:3

Von: Cord Krüger

Rudelbildung nach dem 3:3: Hudes Marvin Osei und Wildeshausens Jonas Pleus (vorn von links), VfL-Keeper Maximilian Mucker und Teamkollege Luke Berger (von rechts) sowie Hudes Marco Prießner (Nummer 9) hatten in Minute 94 einiges zu klären. Marco Nakelski (2. von links) und Kevin Kari (4. von rechts) blieben im Hintergrund. © Krüger

Ein spätes Ausgleichstor musste Fußball-Bezirksligist VfL Wildeshausen am Sonntag vor eigenem Publikum hinnehmen: Hudes Keeper Maximilian Gundelach traf in der Nachspielzeit zum 3:3. Schon vorher hätte der Landesliga-Absteiger aber für klare Verhältnisse sorgen können.

Wildeshausen – Unfassbar bitter für Maximilian Mucker! Der Torwart des VfL Wildeshausen zeigte im Bezirksliga-Heimspiel gegen den FC Hude eine solide Leistung, ehe er in der vierten Minute der Nachspielzeit bei einer gefährlichen Ecke von Cüneyt Yildiz den Ball verlor – und Hudes mit nach vorn gestürmter Keeper Maximilian Gundelach zum 3:3 (2:0)-Endstand einstocherte. „Ich weiß nicht mehr genau, wie“, gestand Gundelach strahlend: „Ich glaube, es war zuerst mit dem Kopf und dann mit dem Fuß.“

Hängende Köpfe hingegen trugen die Wildeshauser über den Rasen des Krandelstadions. „Das ist echt ärgerlich“, fand Robin Ramke, der das 2:0 vorbereitet und das 3:1 erzielt hatte: „Aber wir haben es nicht zu Ende gespielt. Schon in der ersten Halbzeit hätten wir drei oder vier Dinger machen müssen.“

Und in der zweiten auch, rügte VfL-Trainer Marcel Bragula: „Aber das ist das, was ich Woche für Woche sage: „Wir haben auf einer oder zwei Positionen unsere Probleme.“ Etwa ganz vorn, wo der B-Lizenz-Inhaber einige „Schüsschen“ und „falsche Entscheidungen“ beklagte.

Nichts zu meckern hatte er hingegen am Auftakt seines Landesliga-Absteigers: Marco Nakelski passte von links nach innen, Kevin Radke erlief den Ball und schob aus zehn Metern zum 1:0 ein (3.). Eine Rechtsflanke von Kevin Kari drehte Gundelach gerade noch so vom Tor weg (7.), doch nach seiner nächsten Szene jubelte Kari: Einen Pass von Ramke nach katastrophalem Huder Fehlpass verwertete er zum 2:0 (11.).

Hudes Trainer Nikolai Klein reagierte und stellte innerhalb seiner Viererkette um: Rechtsverteidiger Mirco Ruge wechselte in die Mitte, Innenverteidiger Marvin Radzanowski übernahm die rechte Seite. Dadurch bekamen die Gäste das Zentrum etwas dichter und arbeiteten sich vorn über Standards zurück ins Spiel. Ramkes nächsten Zuckerpass auf Michael Eberle (27./spät von einem Huder Bein geklärt) konnten sie allerdings nicht verhindern. Die daraus resultierende Ecke von Kari lenkte Gundelach stark ins Aus. Zehn Minuten vor der Pause hätte der Torhüter fast das 0:3 eingeleitet, seinen Ballverlust 17 Meter vor dem Tor vertändelte Radke jedoch. Stattdessen verkürzte Marco Prießner von rechts (37.).

Bezirksliga 2 Weser-Ems VfL Wildeshausen - FC Hude 3:3 (2:1) - VfL Wildeshausen: Mucker - Kleingärtner, Nakelski, Ramke (82. Richter), Hehr, Kari, Radke, Kant (46. Theuser), Eberle (76. Berger), Stolle (59. Kupka), Dreher (46. Pleus). FC Hude: Gundelach - Ruge, Herrmann, Radzanowski (69. L. Matta), Prießner, Peters, S. Matta (63. Osei), Yildiz, Schöneboom, Hinte (46. Hellemann), Suleiman (46. Reich). Tore: 1:0 (3.) Kevin Radke, 2:0 (11.) Kevin Kari, 2:1 (37.) Marco Prießner, 3:1 (56.) Robin Ramke, 3:2 (63.) Torben Hellemann, 3:3 (90.+4) Maximilian Gundelach. Schiedsrichter: Michael Cording.

Zur Pause musste Bragula doppelt wechseln: Für die angeschlagenen Christopher Kant und Alexander Dreher kamen Finn Theuser und Jonas Pleus. „Es tut natürlich weh, beide Außenverteidiger rausnehmen zu müssen“, verdeutlichte der Coach.

Doch in dieser Konstellation erhöhte sein Team auf 3:1: Eine Ecke von Kari bekamen die Gäste nicht geklärt, Ramke traf per Flachschuss aus der zweiten Reihe (56.). Aus ähnlicher Distanz verkürzte allerdings Torben Hellemann mit einem abgefälschten Geschoss (63.).

In der Schlussphase hätte sich der VfL jeglicher Spannung entledigen können, doch Luke Berger zielte knapp am Giebel (81.) und Pleus haarscharf am langen Eck vorbei (86.). So rettete Philip Kleingärtner bei einer Ecke von Yildiz auf der Linie (89.), ehe der nächste Standard des Huders das 3:3 brachte.