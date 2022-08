Harpstedter TB überwindet sein Jahn-Trauma

Teilen

Standardspezialist: Mittelfeldspieler Mel Siegenthaler (am Ball) bereitete drei der vier Harpstedter Treffer mit Eckstößen vor. © Tamino Büttner

Harpstedt – An ihren bis dahin letzten Auftritt beim TV Jahn hatten die Kreisliga-Fußballer des Harpstedter TB keine guten Erinnerungen. Das 3:4 am 17. Mai sollte den damaligen Tabellenführer im Duell mit dem TSV Großenkneten letztlich den Titel kosten. Dieses Trauma hat der Vizemeister nun mit einem 4:2 (1:1)-Erfolg am Blücherweg überwunden. „Aufgrund der zweiten Halbzeit ist der Sieg auch verdient“, erklärte Harpstedts Trainer Eckard Zunft.

Während die Gäste ihre Ambitionen bislang eindrucksvoll untermauerten und mit dem fünften Dreier im fünften Saisonspiel den TV Munderloh an der Tabellenspitze ablösten, ist beim TV Jahn noch reichlich Sand im Getriebe. Von den ersten fünf Auftritten in der neuen Spielzeit hat die Crew von Coach Arend Arends vier verloren und muss als Tabellendreizehnter vorerst kleinere Brötchen backen.

Die Harpstedter waren gleich gut im Spiel und gingen durch Ole Volkmer mit 1:0 in Führung (14.). Zuvor hatte sich Niklas Fortmann durch die Jahn-Abwehr gemogelt und dabei Glück, dass der Ball nach zwei Pressschlägen jeweils wieder bei ihm landete. Kurz darauf hätte Volkmer erhöhen können, schoss aber am Tor vorbei (17.). „Dabei war die ganze Ecke frei“, trauerte Zunft der ausgelassenen Chance hinterher. Denn nun ging es hin und her, und Jahn kam durch Alioune Badara Youm zum 1:1 (30.). Die Harpstedter reklamierten nach dem Treffer vergeblich auf Abseits. Bis zur Pause gab es keine weiteren Großchancen.

„In der zweiten Halbzeit haben wir dann wesentlich mehr Druck gemacht“, berichtete Zunft. Jahn konnte oft nur auf Kosten von Eckstößen klären. Drei dieser jeweils von Mel Siegenthaler getretenen Standards nutzte der HTB zu Torerfolgen. Zunächst köpfte Fortmann das 2:1 (58.). Auch beim 3:1 war der Torjäger am Ball, ehe Onno Bolling vollstreckte (61.). Innenverteidiger Bolling schädelte schließlich auch noch zum 4:1 ein (86.).

Nicht nur wegen seiner drei Torvorlagen bot Siegenthaler eine starke Leistung. „Mel hat auch durch sein gutes Passspiel und Zweikampfverhalten überzeugt“, lobte Zunft den Mittelfeldspieler.

Die letzten Minuten der Partie musste Jahn in Unterzahl absolvieren. Mattheo-Thomas Elsen hatte den vorbeirauschenden Thilo Schoppe hart gefoult und dafür die Rote Karte gesehen (86.). „Das war für mich fast eine Tätlichkeit“, ärgerte sich Zunft über Elsens Einsteigen. Mit der letzten Aktion der Partie zirkelte Sean Gradtke einen 18-Meter-Freistoß zum 2:4 in den Winkel (90.+3). Gleich danach pfiff Schiedsrichter Benedikt Schockmann (SG Voltlage) ab.

Stenogramm TV Jahn – Harpstedter TB 2:4 (1:1) Harpstedter TB: Reineberg - Bolling, J. Wehrenberg (75. Th. Meyer), Volkmer (83. Th. Schoppe), Fortmann, Engeln (46. Barenbrügge), Klaassen (90. J. Meyer), Siegenthaler, Geisler (46. Brümmer), Bätcher, Höfken Tore: 0:1 (14.) Ole Volkmer, 1:1 (30.) Alioune Badara Youm, 1:2 (58.) Niklas Fortmann, 1:3 (61.) Onno Bolling, 1:4 (86.) Onno Bolling, 2:4 (90.+3) Sean Gradtke Besondere Vorkommnisse: Rote Karte für Mattheo-Thomas Elsen (TV Jahn) wegen Foulspiels (86.)