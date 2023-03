Harpstedter TB dreht Rückstand beim Tabellenvorletzten

Clevere Dötlinger

+ © Tamino Büttner Obenauf: Dötlingens Shqipron Stublla gewinnt nicht nur dieses Kopfballduell gegen Ganderkesees Byron Lee Garcia. © Tamino Büttner

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Sven Marquart schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Landkreis – Unverändert liefern sich der TV Munderloh und der Harpstedter TB an der Spitze der Fußball-Kreisliga ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Dagegen droht der FC Huntlosen im Tabellenkeller den Anschluss zu verlieren: Nach dem 1:5 beim VfR Wardenburg trennen das Schlusslicht bereits fünf Punkte vom rettenden Ufer.

VfR Wardenburg – FC Huntlosen 5:1 (4:0): Huntlosens Trainer Georg Zimmermann hatte gehofft, dass seine Mannschaft möglichst lange das 0:0 halten kann. Das gelang ihr exakt eine Viertelstunde. Lennart Schönfisch erzielte das 1:0 (15.), dem Benjamin Cordoni wenig später das 2:0 folgen ließ (17.). „Beide Treffer waren klasse rausgespielt“, lobte Zimmermann. Mit einer Energieleistung verkürzte Henry Deye auf 1:2 (29.). Doch Schönfisch (32.) und Henrik Linus Jordan (45.) sorgten für die komfortable Wardenburger 4:1-Pausenführung. Nach dem Wechsel erhöhte Maurice Harr per Foulelfmeter auf 5:1 (54.). Dann verflachte die Partie. „Wir waren nicht in der Lage, das Spiel an uns zu reißen“, sagte Zimmermann. Die Leistung seiner Elf sei „in Anbetracht des zur Verfügung stehenden Personals aber okay“ gewesen. Die Bestnote bei den Gästen verdient sich Innenverteidiger Nils Heimann. Sein Teamkollege Kai Harberts sah wegen einer Unsportlichkeit die Rote Karte (82.).

TSV Ganderkesee – TV Dötlingen 1:3 (1:1): Die Dötlinger hatten auf dem Kunstrasen mit Standproblemen zu kämpfen. Dann drehten Andreas Kari und Shqipron Stublla auf. „Die beiden waren an jeder gefährlichen Aktion beteiligt“, lobte Trainer Markus Welz sein Sturmduo. Stublla legte Kari auch das 1:0 auf (22.). Nach einem Freistoß am TSV-Strafraum wurde der Tabellendritte ausgekontert: Abdulsabor Adine glich zum 1:1 aus (37.). Per Foulelfmeter hätte Shqipron Stublla die Gäste erneut in Führung bringen können, doch TSV-Keeper Konrad Keltsch parierte (45.). Zuvor hatten die Dötlinger zweimal vergeblich einen Strafstoß gefordert (6./28.). Für Keltsch war die Partie wegen einer Notbremse an Shqipron Stublla nach einer Stunde beendet. Mit einem Mann mehr auf dem Feld kam Dötlingen durch Treffer von Bartosz Drozdowski (65.) und Shqipron Stublla (80.) zum 3:1. „Das Spiel war nicht berauschend, aber diesmal haben wir die Führung clever verwaltet“, sagte Welz.

VfL Stenum II – Beckeln Fountains 5:1 (4:0): „Das Ergebnis ist auch in der Höhe verdient“, gab Fountains-Coach Matthias „Jupp“ Büsing zu. Yann Bartels (14./19.), Oscar Oetjen (44.) und Bjarne Brokate (45.+2) stellten schon in der ersten Halbzeit auf 4:0. Oetjen packte nach Wiederbeginn das 5:0 drauf (55.). Beckeln schaffte es nicht, sich klare Chancen zu erspielen. Mit einer Ausnahme: Jonas Evers bediente seinen Bruder Janes. Dessen Schuss sprang von der Latte ins Feld zurück. Den Abpraller köpfte Jonas Evers zum 1:5 in die Maschen (83.).

KSV Hicretspor – Harpstedter TB 1:2 (1:0): Burhanettin Akyol brachte ordentlich Farbe ins Spiel. Der Schiedsrichter zückte zehnmal Gelb und dreimal Gelb-Rot gegen den Harpstedter Timo Höfken (40.) sowie die Delmenhorster Ali Kanli (53.) und Onur Erol (90.+1). „Oft kann ich solche Spiele nicht vertragen, sonst bekomme ich einen Herzinfarkt“, sagte HTB-Coach Thorsten Graf. Zumal seine Elf auch noch in Rückstand geraten war: Yusuf Kalmis traf nach einem Eckstoß aus dem Gewühl zum 1:0 (29.). „Nach der schlechten ersten Halbzeit haben wir dann eine wesentlich bessere zweite gespielt“, fand Graf. Einen Kopfball von Niklas Fortmann konnte KSV-Keeper Seku Fisuru zunächst parieren, den Abpraller verwertete Onno Bolling zum 1:1 (47.). Bedient von Fabian Engeln, erzielte Fortmann Harpstedts 2:1-Siegtreffer (55.). „Es hat nicht die bessere Mannschaft gewonnen, sondern die mit dem größeren Willen“, erklärte Graf.