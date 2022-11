Harpstedter TB kämpft 19:28 mit „Backe“ und Beyrich

Von: Sven Marquart

Weckte Hoffnung: Arne Johannes verkürzte den Rückstande des Harpstedter TB auf 10:13. © Tamino Büttner

Harpstedt – Die Regionsoberliga-Handballer des Harpstedter TB haben den Sprung auf den dritten Tabellenplatz verpasst. Beim VfL Oldenburg unterlag der amtierende Vizemeister deutlich mit 19:28 (10:15). „Es ist das alte Problem: Mit Backe kommen wir überhaupt nicht klar. Der Ball war vollgesaut bis zum Anschlag“, berichtete HTB-Coach Udo Steinberg.

Bis sich die Gäste zumindest halbwegs auf das ungewohnte Haftmittel eingestellt hatten, hieß es schon 5:0 (6.) für die Hausherren. Viermal hatte bis dahin allein der überragende Leon Beyrich eingenetzt. Am Ende wies die Statistik elf Treffer für den Oldenburger Rückraumakteur aus. Selbst mit einer Sonderbewachung war Beyrich nicht auszuschalten.

Der HTB versemmelte vor allem in der Anfangsphase einige dicke Chancen und geriet so mit 3:11 (19.) ins Hintertreffen. Doch die Gäste kämpften und waren beim 10:13 (26.) durch Arne Johannes in Schlagsdistanz. Doch mit einem 6:1-Lauf zum 19:11 (37.) erstickten die Hausherren die Harpstedter Hoffnungen im Keim. „Da haben wir wieder ein paar freie Dinger verdaddelt“, monierte Steinberg, der sich zudem von den Schiedsrichtern ungerecht behandelt fühlte: „Wenn man ständig in Unterzahl spielen muss, kann man nicht gewinnen.“ Insgesamt sieben Zeitstrafen verhängten die Unparteiischen Raimond Grimm und Kai Hachenberger gegen den HTB. Viermal musste ein Oldenburger aufs Sünderbänkchen – dreimal allerdings erst in der Schlussphase, als das Spiel schon gelaufen gewesen sei, ärgerte sich Steinberg.

Mit dem Auftritt seines Teams war Steinberg im Großen und Ganzen einverstanden. „Die Mannschaft hat ihr Bestes gegeben, den Kopf nicht hängen lassen, Gas gegeben und gekämpft“, erklärte er.

Stenogramm VfL Oldenburg – Harpstedter TB 28:19 (15:10) Harpstedter TB: N. Döhle, Bitter (n. e.), Töllner - Johannes (3/1), Gröper (1), D. Döhle (6), Hennken (3), Niemann, Siefjediers (1), Dietmann (1), Bovensmann (2), Haake (1/1), Völsgen (1) Siebenmeter: VfL 6/4, HTB 4/2 Zeitstrafen: VfL 4, HTB 7 Schiedsrichter: Raimond Grimm/Kai Hachenberger