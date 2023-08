Harpstedter TB fährt zum Aufsteigerduell nach Nordenham

Von: Sven Marquart

Wieder dabei: Der Harpstedter TB kann für das Auswärtsspiel in Nordenham mit dem zuletzt fehlenden Timo Höfken (am Ball) planen. © Cord Krüger

Harpstedt – Die ersten Auftritte waren vielversprechend. Besonders gegen den SV Atlas Delmenhorst II im Pokal (3:0) und beim TSV Großenkneten in der Liga (2:2) haben die Fußballer des Harpstedter TB bewiesen, dass sie auch auf Bezirksebene konkurrenzfähig sind und keine lange Eingewöhnungsphase benötigen. Im Gegensatz zu vielen Gesprächspartnern, mit denen er sich in den vergangenen Tagen unterhalten hat, überrascht Michael Würdemann diese Tatsache nicht.

„Die Jungs harmonieren sehr gut und haben das Zeug dazu, in der Bezirksliga mitzuhalten“, betont der HTB-Coach. In der Auswärtspartie beim Mitaufsteiger 1. FC Nordenham am Sonntag ab 15 Uhr gehe es für seine Crew darum, „weiter zu untermauern, dass wir in diese Klasse gehören“.

Das wollen auch die Gastgeber aus der Wesermarsch. Der 1. FC Nordenham war 2014 aus der Bezirksliga abgestiegen und ist in diesem Sommer als Meister der Kreisliga Jade-Weser-Hunte in die siebthöchste Spielklasse zurückgekehrt. Gleich zum Saisonauftakt lieferte sich das Team von Trainer Bünyamin Kapakli ein Offensivspektakel mit dem WSC Frisia Wilhelmshaven, das der Landesliga-Absteiger knapp mit 5:4 gewann. Anschließend setzte sich der Neuling glatt mit 3:0 beim TuS Heidkrug durch. Nun steht die Heimpremiere am Plaatweg an. „Allerdings verstehe ich nicht, warum wir auf Kunstrasen spielen – die haben so einen schönen Hauptplatz“, wundert sich Würdemann.

Dass die Harpstedter auch mit künstlichem Geläuf gut klar kommen, haben sie in der Vergangenheit oft genug bewiesen. Schwieriger werde es da schon, Nordenhams starke Offensive in den Griff zu kriegen, ahnt Würdemann. Der 41-Jährige und sein Trainerpartner Florian Schmaus haben ihre Schützlinge besonderes vor Mehmet-Emin Acar und Edsson Ramos gewarnt. Nicht zu vergessen Suayb Gürbüz, der bereits drei Treffer auf dem Konto hat. „Wir wissen, was uns erwartet. Wir gehen davon aus, dass Nordenham mutig nach vorne spielen wird“, erklärt Würdemann. „Trotzdem denke ich, dass wir mithalten können. Jedenfalls fahren wir dahin, um was Zählbares mitzunehmen.“

Dafür sollte sich die Harpstedter Defensive nach Möglichkeit ähnlich stark präsentieren wie zuletzt. Onno Bolling, Moritz Bätcher, Kian Töllner und besonders Thies Meyer waren bisher absolute Leistungsträger. Aber auch Mittelfeldspieler Fabian Engeln, der nach dem Weggang von Ole Volkmer (VfL Wildeshausen von der Sechser- auf die Achterposition vorgerückt ist, befindet sich aktuell in glänzender Verfassung.

Dagegen darf die Offensive für Würdemanns Geschmack zulegen. „Gerade was die Chancenverwertung angeht, haben wir Nachholbedarf. In Kneten hätten wir zur Pause auch 3:0 führen können“, findet der Übungsleiter. Der zuletzt fehlende Timo Höfken könnte das passende Puzzleteil sein. „Mit Timo haben wir mehr Zug, und Niklas Fortmann wird entlastet“, erläutert Würdemann.

Verzichten müssen die Gäste hingegen auf Matthes Barenbrügge, Steffen Meyer (beide Urlaub), Philip George, Thilo Schoppe (beide Arbeit) und Julian Meyer. Ob Silas Corßen mitwirken kann, ist fraglich – der Youngster war erkältet.