Horst Bokelmann übernimmt KSB-Vorsitz

Von: Tamino Büttner, Sven Marquart

Die neue Führungscrew (von links): Dieter Holsten (stellvertretender Vorsitzender), René Förster (Vorsitzender der Sportjugend), Horst Bokelmann (Vorsitzender), Herwig Janssen (Schatzmeister), Markus Wolf (stellvertretender Vorsitzender) sowie Holger Kreye (stellvertretender Vorsitzender) bilden den geschäftsführenden Vorstand des Kreissportbundes. © Tamino Büttner

Kirchhatten – Knapp elf Monate war der Vorsitz im Kreissportbund (KSB) im Landkreis Oldenburg vakant, nun ist der Posten wieder besetzt. Am Mittwochabend wählten die Delegierten beim Kreissporttag im Deutschen Haus in Kirchhatten Horst Bokelmann zum neuen KSB-Chef. Der Harpstedter ist dienstältestes Mitglied der KSB-Führungscrew. Bislang war Bokelmann als stellvertretender Vorsitzender für den Bereich Sportentwicklung zuständig.

Bokelmanns Vorgänger, Jörg Skatulla, hatte sich Ende Oktober vergangenen Jahres von der KSB-Spitze zurückgezogen, nachdem er zum Bürgermeister der Gemeinde Hude gewählt worden war. Um mögliche Interessenkonflikte zu vermeiden, verabschiedete sich der dreifache Familienvater aus seinem Ehrenamt.

Neben dem neuen Vorsitzenden wählten die Delegierten auch einen neuen Schatzmeister. Um die KSB-Finanzen kümmert sich ab sofort Herwig Janssen. Der 55-jährige Huder ist seit rund fünfeinhalb Jahren im Vorstand des TV Hude tätig. Zu stellvertretenden Vorsitzenden wurden Markus Wolf, Holger Kreye und Dieter Holsten gekürt. Das Trio kümmert sich um die Sport- und Vereinsentwicklung, die Aus- und Fortbildung sowie um Fachverbandsangelegenheiten und den Leistungssport. Die genaue Aufteilung wird laut der neuen Satzung im Geschäftsverteilungsplan geregelt.

Dem KSB gehören aktuell 154 Vereine mit mehr als 45 000 Mitgliedern an. Auf sie kommen nach den Coronaeinschränkungen bereits die nächsten Herausforderungen zu. Martin Ahlrichs, der Leiter des Kreis-Jugendamtes, stimmte die Anwesenden aufgrund der Energiekrise im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine auf schwierige Monate ein: „Wir sind aus der einen Krise noch nicht raus, dann ist die nächste schon da“, sagte Ahlrichs. Er erklärte, dass die Sporthallen des Landkreises vorerst nicht als Notunterkünfte für Geflüchtete eingesetzt werden sollen: „Das ist wahrscheinlich ein wichtiges Signal für diese Runde. Und dennoch bitten wir darum, mögliche Unterkünfte der Kreisverwaltung zu melden.“

Der Delmenhorster Reiner Sonntag, Vorsitzender der Sportjugend Niedersachsen, nutzte die Versammlung, um René Förster und Tamino Büttner für ihr Engagement in der Sportjugend auszuzeichnen. Förster, Vorsitzender der Kreisorganisation, wurde für sein fünfjähriges Engagement geehrt, sein Stellvertreter Büttner ist seit zehn Jahren dabei.

Im Bericht zum Sportstättenbau verwies Bokelmann auf 18 Beratungen, die er seit Jahresbeginn mit den Vereinen durchgeführt habe. Die zehn eingereichten Anträge umfassen ein Investitionsvolumen von 1,045 Millionen Euro. „Auch unter dem Eindruck der Energiekrise müssen wir vermeiden, dass Sportstätten geschlossen werden. Wichtig ist, dass wir die sozialen Kontakte erhalten“, mahnte Bokelmann.

An der seit dem 29. September 2010 geltenden KSB-Satzung wurden einige Änderungen beschlossen. Neben redaktionellen Anpassungen flossen auch rechtliche und gesellschaftliche Entwicklungen in die Vorlage ein. Alle Veränderungen wurden von der Versammlung angenommen. Unter anderem gehört dem geschäftsführenden KSB-Vorstand ab sofort auch der Vorsitzende der Sportjugend an. Der Kreissporttag kann nach der neuen Satzung künftig auch virtuell oder im hybriden Format zusammenkommen.

In Kooperation mit dem TV Brettorf bietet die Sportjugend vom 21. bis zum 23. Oktober und vom 28. bis zum 30. Oktober wieder ihre begehrte Jugendleiterausbildung an.