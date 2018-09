Honschopp mit toller Trefferquote

Neerstedt - Was für ein Auftakt! „Das war natürlich ein Start, wie man ihn sich wünscht. Aber wir sollten jetzt schön auf dem Teppich bleiben.“ Björn Wolken drückte nach dem 33:12 (18:6)-Kantersieg der von ihm trainierten Verbandsliga-Handballer des TV Neerstedt gegen die HSG Barnstorf/Diepholz II gleich erstmal kräftig auf die Euphoriebremse. Seine Crew habe den Gegner mit viel Tempo überrannt und sich für die gute Arbeit in der Vorbereitung belohnt, bilanzierte Wolken.

Gegen die in allen Belangen unterlegenen Gäste hatte der Oberliga-Absteiger eine 5:0-Führung vorgelegt und diese bis zur Halbzeit auf zwölf Tore ausgebaut. Auch dass die Gäste ohne ihren ehemaligen Spielertrainer und Haupttorschützen Nils Mosel in der Gemeinde Dötlingen angetreten waren, tat der Freude von Björn Wolken keinen Abbruch. Vielleicht wäre der Sieg dann nicht ganz so deutlich ausgefallen, mutmaßte der Coach der Grün-Weißen.

Das Spiel hätte für die Neerstedter kaum besser beginnen können. 5:0 stand es für die Hausherren nach fünf Minuten. Etwa 26 Minuten waren gespielt, da lagen erstmals zehn Treffer zwischen den beiden Mannschaften. Florian Honschopp hatte das 16:6 erzielt. Der Neuzugang vom HC Bremen war bei seinem Punktspieldebüt siebenmal erfolgreich. „Florian hatte eine tolle Quote“, lobte Björn Wolken den Linksaußen. Nur zwei Fehlversuche hatte der Trainer für den Youngster notiert. Ebenfalls sieben Treffer gingen auf das Konto von Mario Reiser. In der internen Torschützenliste folgten beim TV Neerstedt Erik Hübner und Andrej Kunz. Beide Akteure brachten es auf fünf Treffer.

Nach dem Seitenwechsel machten die Neerstedter da weiter, wo sie vor der Pause aufgehört hatten. Noch keine drei Minuten waren in Durchgang zwei gespielt, da hatte Erik Hübner auf 21:6 gestellt. Auch nach dem 27:9 durch Mario Reiser (46.) blieb das Gaspedal bei den Neerstedtern durchgedrückt. 90 Sekunden vor der Schlusssirene sorgte Andrej Kunz per Siebenmeter für den Endstand.

Seine Mannschaft habe so gespielt, wie er sich vorgestellt habe, erklärte Björn Wolken. Nach dem perfekten Einstand, werde nun weiter hart gearbeitet, versicherte der Coach. Lob gab es vom 36-Jährigen auch für seine drei Keeper Niklas Planck, Kevin Pecht und Julius Timm.

Für den TV Neerstedt geht es am Sonntag, 9. September, 16.30 Uhr, beim Wilhelmshavener HV II weiter. Im nächsten Heimspiel trifft die Wolken-Sieben am 15. September, 19.30 Uhr, auf Mitabsteiger ATSV Habenhausen II, der mit einem 29:25-Erfolg beim TvdH Oldenburg in die Saison gestartet ist. - prü

TV Neerstedt: Planck, Pecht, Timm - Honschopp (7), Reiser (7/2), Hübner (5), Kunz (5/1), Hollmann (3), Reuter (3), Malte Kasper (1), Hoffmann (1), Achilles (1), Schröder.