TV Brettorf bezahlt 5:3-Erfolg über Berliner TS und DM-Qualifikation teuer

Von: Sönke Spille

Kaum zu überwinden: Brettorfs Defensivspieler Marcel Osterloh wehrte viele Bälle mit großer Ruhe ab und leitete damit gleich den Gegenangriff ein. © Uwe Spille

Brettorf/Ahlhorn – Das ist bitter! Zwar hat der TV Brettorf sein Heimspiel gegen die Berliner TS mit 5:3 gewonnen und damit die DM-Qualifikation perfekt gemacht. Allerdings haben die Erstliga-Faustballer aus der Gemeinde Dötlingen ihren Erfolg teuer bezahlt. Kapitän Malte Hollmann verletzte sich und dürfte dem Tabellenzweiten wochenlang fehlen. Der SV Moslesfehn (5:3 gegen die Berliner TS) und der Ahlhorner SV (5:1 gegen den SV Armstorf) wahrten mit ihrem jeweils zweiten Saisonsieg die theoretische Chance auf den Klassenerhalt.

TV Brettorf – Berliner TS 5:3 (12:10, 4:11, 11:2, 7:11, 8:11, 11:8, 11:6, 11:9): Der fünfte Satz in der Brettorfer Sporthalle hatte gerade begonnen, da stockte den Zuschauern der Atem. Nach einem Blockduell mit Berlins Angreifer Timon Lützow blieb TVB-Schlagmann Malte Hollmann verletzt am Boden liegen und musste mit einem Bänderriss ausgewechselt werden. Die nach der Verletzung von Hauke Rykena ohnehin schon angespannte Personallage im Brettorfer Angriff hatte sich noch einmal verschlechtert. Einzig Rückkehrer Vincent Neu blieb Coach Klaus Tabke beim Stand von 2:2 somit für die Offensive. Doch die Reaktion, die die Mannschaft nach der Verletzung ihres Kapitäns zeigte, war beeindruckend.

Bis dahin hatten die Schwarz-Weißen ihren Kampfgeist in zu vielen Aktionen vermissen lassen. Auch wenn sie den fünften Durchgang verloren, ging nun ein Ruck durch das Team. „Maltes Verletzung war wie ein Weckruf für die Mannschaft“, sagte Tabke „Die Jungs haben ab diesem Moment um jeden Ball gekämpft und für Malte gespielt.“ Tom Hartung wechselte aus der Abwehr in den Angriff. Moritz Cording übernahm dafür in der Defensive – und ließ die TVB-Fans trotz Kaltstart bei einigen Abwehraktionen jubeln. Die Hauptlast im Angriff lag nun auf den Schultern von Vincent Neu, der erst im Januar aus seiner eigentlich geplanten Faustballpause zurückgekehrt war. „Er hat mit der Zeit immer befreiter aufgespielt und hat sehr variabel geschlagen“, lobte Tabke. Lob hatte sich auch Marcel Osterloh verdient. Brettorfs Defensivspieler wehrte mit viel Ruhe die Bälle von BTS-Schlagmann Lützow ab und leitete so oftmals den Spielaufbau der Hausherren ein. Berlin fand im weiteren Verlauf kaum noch ein Mittel gegen die von ihren lautstarken Fans angefeuerten Brettorfer. „Wir hatten nach der Verletzung von Malte nichts mehr zu verlieren“, sagte Tabke: „Es war wirklich stark, wie die Umstellung funktioniert hat und sich die Jungs diesen Sieg erkämpft haben.“

Ahlhorner SV – SV Armstorf 5:1 (11:4, 11:7, 11:8, 7:11, 12:10, 11:5): „Wir haben wieder von Beginn an richtig gut gespielt“, zeigte sich ASV-Spielertrainer Tim Albrecht zufrieden: „Dazu war Armstorfs Angreifer Björn Buck am Anfang noch sehr fehlerbehaftet – das hat uns etwas in die Karten gespielt.“ Dazu nutzten die Hausherren ihre Chancen konsequent und erspielten sich schnell eine 3:0-Führung. Nach der Satzpause präsentierte sich Armstorf dann stärker, verkürzte auf 1:3 und hatte im fünften Durchgang die Chance, noch dichter heranzukommen. „Wir haben uns im Spielverlauf ein paar Nachlässigkeiten erlaubt. Dadurch drohte das Spiel zwischendurch kurz einmal zu kippen“, berichtete Albrecht. Doch mit dem gut aufgelegten Jan Hermes, der für seine Angabe und den Rückschlag in dieser Begegnung viel Anerkennung erhielt, ließ Ahlhorn diesmal nichts anbrennen.