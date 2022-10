Malte Hollmann hat beim Brettorfer 5:1-Erfolg „Riesenspaß“

Von: Sven Marquart

Teilen

Gelungener Auftakt: Malte Hollmann (l.) und der TV Brettorf starteten mit einem souveränen 5:1-Heimerfolg über den Leichlinger TV in die Hallensaison. © Tamino Büttner

Brettorf – Die Erinnerung war noch frisch. Zwei Wochen vor dem Saisonstart hatten sich die Erstliga-Faustballer des TV Brettorf dem Leichlinger TV im Halbfinale des Heinrich-Brunkhorst-Gedächtnis-Turniers in Wangersen mit 0:2 (6:11, 9:11) geschlagen geben müssen. Auch deshalb sah sich Brettorfs Trainer Klaus Tabke zu der Prognose veranlasst, dass „Leichlingen eine gute Rolle spielen wird“. Doch diesen Nachweis blieben die Blütenstädter zum Auftakt der Punktrunde schuldig. Glatt mit 5:1 (11:6, 5:11, 11:5, 11:6, 11:4, 11:5) setzte sich der TV Brettorf in eigener Halle durch.

Die Hausherren nahmen sofort das Heft in die Hand. Aus ihrer sicheren Abwehr mit Tom Hartung, Hauke Spille und Marcel Osterloh setzten sie immer wieder ihre Angreifer Hauke Rykena und Malte Hollmann in Szene und gewannen den ersten Satz mit 11:6. Kapitän Hollmann, der in der abgelaufenen Feldsaison vorwiegend auf der rechten Abwehrposition zum Einsatz gekommen war, hatte bei der Rückkehr in die Offensive einen „Riesenspaß“. Tabke hatte nach dem beruflich bedingten Ausstieg von Linkshänder Vincent Neu zwar auch andere Optionen für den Angriff in Erwägung gezogen, diese aber rasch verworfen und sich stattdessen für die naheliegende Lösung entschieden. „Das war dann relativ eindeutig“, bestätigte Tabke.

Hollmann zeigte von Beginn an, dass sein Coach richtig lag. „Anfangs war es eine kleine Umstellung, aber das war nicht weiter wild“, meinte der 26-Jährige. Während Hollmann zunächst den Rückschlag übernahm, servierte sein Angriffspartner Rykena von rechts die Angaben. Allerdings leisteten sich Hollmann und seine Teamkollegen im zweiten Durchgang einen „Totalausfall“, wie es der Mannschaftsführer formulierte. Nach dem 2:2 offenbarten die Brettorfer einige Konzentrationsschwächen. So konnte Leichlingen davonziehen und mit 11:5 den Satzausgleich herstellen. Daran konnte auch Rykena, der Ende des Abschnitts den Rückschlag übernommen hatte, nichts ändern.

Trotzdem für Tabke „kein Grund, um nervös zu werden“. Tatsächlich war seine Crew im dritten Satz „sofort wieder da“ und fortan eindeutig Chef in der Sporthalle am Bareler Weg. „Für das erste Saisonspiel haben wir es dann ganz ordentlich gemacht“, fand Hollmann, der mit Beginn des dritten Durchgangs wieder für den Erstschlag verantwortlich zeichnete. Weil den Brettorfern dabei kaum Fehler unterliefen, gewannen sie die Sätze drei bis sechs dann relativ deutlich. „Wir sind immer gleich vorneweg marschiert und haben Leichlingen nie die Möglichkeit gegeben, sich zu entfalten“, freute sich Tabke. Im vierten Satz brachte er dann Moritz Cording für Osterloh auf der rechten Abwehrposition. Cording fügte sich nahtlos in das Spiel der Schwarz-Weißen ein.

Unterm Strich stand schließlich ein souveräner 5:1-Auftaktsieg des TV Brettorf. „Damit können wir ganz zufrieden sein. Wir haben auch in der Höhe verdient gewonnen – darauf können wir aufbauen“, erklärte Tabke. Allerdings sieht Hollmann durchaus noch Steigerungsbedarf auf allen Positionen, „wenn es dann gegen die richtig guten Mannschaften wie Moslesfehn und Hagen geht“.