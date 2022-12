TV Neerstedt muss sich nach 29:33 gegen TSV Daverden nach unten orientieren

Von: Jürgen Prütt

Teure „Fahrkarte“: Von 35 Siebenmetern in dieser Saison hat Julian Hoffmann 31 verwandelt. Hätte der Kreisläufer auch beim Stand von 20:18 getroffen, „gewinnen wir das Ding“, war sich Trainer Andreas Müller sicher. © Tamino Büttner

Neerstedt – Handball-Verbandsligist TV Neerstedt wollte durch einen Erfolg gegen den auswärts in dieser Saison noch sieglosen TSV Daverden ein ausgeglichenes Punktekonto mit in das neue Jahr nehmen. So war zumindest der Plan. Denn die Grün-Weißen hatten ihre Rechnung ohne den Vorletzten aus dem Landkreis Verden gemacht. „Die Tabelle lügt nicht. Jetzt müssen wir uns erst einmal nach unten orientieren“, stellte Neerstedts Coach Andreas Müller fest, nachdem seine Crew im letzten Spiel des Jahres eine 29:33 (15:15)-Niederlage kassiert hatte.

Angetan war Müller weder vom Auftritt seiner Mannschaft noch von der Leistung der Schiedsrichter Günther Smolka-Tongers und Hans-Christian van Hoorn, die zuvor bereits die Oberliga-Partie der Neerstedter Frauen gegen die HSG Hunte-Aue Löwen gepfiffen hatten. „Ich bin kein Freund davon, dass Schiedsrichter zwei Spiele hintereinander leiten“, sagte Neerstedts Coach. Die Referees hätten keine Linie erkennen lassen und mit zweierlei Maß gemessen. „Bei uns wird ein Spieler wegen Trikotzupfens direkt auf die Bank geschickt, beim Gegner gibt es für das gleiche Vergehen zweimal nur eine Ermahnung“, nannte Müller ein Beispiel.

Der 45-Jährige stellte aber auch klar, dass sich seine Schützlinge die Niederlage selbst zuzuschreiben hatten. „Wir kommen schlecht rein, haben dann aber eigentlich alles im Griff“, sagte der Bookholzberger. Knackpunkt war für den Coach ein vom sonst so sicheren Schützen Julian Hoffmann verworfener Siebenmeter beim Stand von 20:18 (38.) für den TV Neerstedt. „Geht der rein, dann gewinnen wir das Ding“, war sich Müller sicher. So aber kippte die Partie. Nachdem Hannes Wünsch für Daverden zum 20:20 (43.) egalisiert hatte, brachte Andrej Kunz den TV Neerstedt mit 24:22 (47.) in Führung. „Am Ende steht Spitz auf Knopf. Wir haben dann den besseren Lauf“, fasste Daverdens Trainer Christoph Schweitzer die Schlussphase zusammen. Boyke Wilkens brachte die Gäste mit seinem Treffer zum 28:25 (55.) endgültig auf die Siegerstraße. „Am Ende machen wir auf. Ob du dann mit zwei oder vier Toren verlierst, ist auch egal“, meinte Müller.

In der ersten Halbzeit hatte er beim 6:10 (16.) seine erste Auszeit genommen. Diese zeigte die erhoffte Wirkung. Andrej Kunz verkürzte auf 9:11 (20.). Beim 12:12 (24.) durch Hoffmann schien der TV Neerstedt auf einem guten Weg. „Am Ende reist dann der Faden, und wir machen zu viele einfache Fehler“, klagte Müller.

Der TSV Daverden (7:17 Punkte/Platz 13) hat sich mit seinem zweiten Sieg in Folge bis auf einen Zähler an das rettende Ufer herangerobbt. Bis zum TV Neerstedt (10:14/9.) sind es noch drei Punkte.

Auf Müller und seine Mannen wartet zu Beginn des neues Jahres gleich ein knackiges Programm: Von fünf Spielen bestreiten die Männer aus der Gemeinde Dötlingen vier in der Fremde.

Stenogramm TV Neerstedt – TSV Daverden 29:33 (15:15) TV Neerstedt: Krause, Oltmanns - Ch. Steenken, Schrader (4), Poppe (4), Marcel Reuter (6), Hoffmann (6/4), Uken (1), Auffarth (3), Hennken, Kunz (5) TSV Daverden: D. Emigholz, Schmincke - Wilkens (2), Meisloh (1), Bauckner (1), Fromm (5), Bartels (3), Gätjen, Kilmach (1), Koröde (8/5), Fettin (4), Wünsch (2), M. Emigholz (3), Wehrkamp (3) Siebenmeter: TVN 5/4, TSV 5/5 Zeitstrafen: TVN 4, TSV 3 Schiedsrichter: Günther Smolka-Tongers/Hans-Christian van Hoorn